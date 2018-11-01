FİNANS

Türkiye'nin ihracatta öne çıktığı veriler hazırlandı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.11.2018 15:20 | Son Güncelleme

''Discover the Power'' sloganıyla oluşturulan veriler, Türkiye'yi uluslararası arenada tanıtmaya devam ediyor.

Türkiye'nin ihracatta öne çıktığı veriler hazırlandı!

Twitter'da yer alan, gönüllü ihracat elçileri tarafından TİM'in Discover the Potential kampanyasına destek olmak için açılan @TurkeyDTPower hesabı, ''Discover the Power'' (Gücü Keşfet) sloganı altında Türkiye ile ilgili tanıtım çalışmalarına yenilerini ekledi. 

Paylaşılan görsellerde Türkiye'nin uluslararası arenadaki sebze ve meyve ihracatından, sağlık turizmi ve askeri ihracatına kadar birçok öne çıkan veriye ait çalışma hazırlandı. 

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Anahtar Kelimeler:
TİM Discover the Potential

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