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Türkiye'nin ikinci büyüğü 2 Haziran'da su tutmaya başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.05.2018 17:33 | Son Güncelleme

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) vizyon projesi Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) binasında son aşama olan 6. ve son ünite rotor indirme işlemi gerçekleştirildi. Böylece Ilısu Barajı'nda haziranda su tutulacak.

Ilısu Barajı ve HES binasında 450 ton ağırlığında ve 8 bin 150 milimetre çapındaki 6. ve son ünite rotor indirme işlemi her biri 250 ton kapasiteli 2 ana vinç yardımıyla başarılı şekilde gerçekleştirildi

Ilısu Barajı, Haziran'da su tutmaya başlayacak

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Türkiye'nin, dolgu hacmi bakımından 2'nci, kurulu güç bakımından 4'üncü büyük barajı olan, Mardin ve Şırnak il sınırları arasında, Dicle Nehri üzerindeki en büyük baraj olma özelliğine sahip Ilısu Barajı ve HES'in tamamlanması için yürütülen çalışmalarda 450 ton ağırlığında ve 8 bin 150 milimetre çapındaki 6. ve son ünite rotor indirme işlemi her biri 250 ton kapasiteli 2 ana vinç yardımıyla başarılı şekilde yapıldı.
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Birleştirme işlemi 2 ayda tamamlanan 6. rotor, yaklaşık 1,5 saat süren işlemin ardından 4,5 ayda hazırlanan stator çukuruna indirildi.
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DSİ Genel Müdürü Murat Acu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son rotor indirme işleminin tamamlandığı barajda çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.
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"Şantiye görevlisi arkadaşlarla toplantılarımızı yaparak haziran ayında suyu tutacak şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Haziran ayında Allah nasip ederse suyu tutmaya başlayacağız. Birden yükseltmeden kademeli olarak kapakları indirip suyu tutmaya başlayacağız." diyen Acu, Ilısu Barajı HES'te son rotoru indirmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.
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Acu, "Bugün Ilısu Barajımızda 450 tonluk son ünitemize 6. rotoru indirdik. Elektrik, elektronik aksam bakımından çok önemli bir aşama. Geldiğimiz noktada barajımız hızla elektrik üretmeye hazır hale geliyor. Proje bir bütün. Bu kapsamda barajımız, mekanik aksamlar bitiyor, şalt sahamız bitti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının elektrik üretim sistemine katkısı için yapılan ihaleler var onlar devam ediyor. " ifadelerini kullandı.
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2 ay içinde enerji üretir hale gelecek

2 ay içinde enerji üretir hale gelecek
DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkan Yardımcısı Ahmet Çetinkaya da çok hassas bir çalışma ile rotor indirme işleminin gerçekleştirildiğini söyledi.
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Çetinkaya, indirilen rotorun 450 ton ağırlığında olduğuna, stator ile arasında 2 santimetre boşluk olduğundan çok hassas bir çalışma yapıldığına işaret ederek, "2 ay içinde her şey tamamlanarak santralimiz işletmeye hazır hale gelecek ve böylesine büyük bir eseri Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandırmış olacağız." diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
ılısu barajı Hidroelektrik Santrali (HES) özelleştirmesi gap

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