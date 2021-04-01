Türkiye’nin ilk tescilli kenevir tohumu, "Vezir" ve "Narlı" oldu!

2 yıl önce ocak ayında tescil edilmesi için başvurulan Narlı ve Vezir adında kenevir tohumu çeşitlerinde tescil çalışmalarında sona gelindi. Çalışmalar sonunda Türkiye’nin ilk ve yerli milli kenevir olma özelliği taşıyan Narlı ve Vezir kenevir tohumuna tescil belgesi verildi. Endüstriyel anlamda birçok farklı sektörde kullanılabilen bu tohumların uyuşturucu özelliği bulunmuyor.

TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ VE MİLLİ KENEVİR TOHUMU: VEZİR VE NARLI

Tescil süreci hakkında bilgi veren OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, "Ülkemizde kenevir tarımı uzun yıllardır yapılmaktadır. Bu coğrafyaya kenevir gelmeden öncede kenevir tarımı yapılmaktaydı. Bizim ülke olarak tescilli kenevir çeşidimiz yoktu. Tüm özellikleri ortaya konmuş, adı olan özellikleri bilinen standart üretime uygun çeşit anlamına gelmektedir. Tarımda başlangıç tohumdur. O bakımdan tohumdaki standart ile başlamak istedik. 2013 yılında ülkemiz kenevir genetiklerinde güncel şartlara uygun, endüstriyel anlam taşıyan, uyuşturucu madde oranı olmayan çeşit üretebilir miyiz diye başlamış olduk. Çalışmaya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun’da bulunan Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile beraber başladık. Bu çalışma daha sonra TÜBİTAK tarafından desteklendi. Çalışmalarımızın ilk ürünü 2019 yılı Ocak ayında ara öğün olarak 2 adayımızı tescile sunmuş olduk. Tescil çalışmaları 2 yıl sürdü. 2 yılın sonunda 2 adayımız uygun bulundu ve isimlerini Vezir ve Narlı demek suretiyle tohumlarımızı tescil ettirmiş olduk" dedi.