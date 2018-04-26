Türkiye’nin ilk ve tek global kripto para borsası: Parandeks

Tüm kripto para alım satım işlemlerinin güvenle yapılabildiği yeni nesil bir borsa olan Parandeks, www.parandeks.com adresinde faaliyet göstermeye başladı. Son dönemlere damgasını vuran kripto para ekosisteminde yeni bir girişim olan Parandeks, Türkiye’de sektör liderliğini hedeflerken dünya liginde ise üst sıralara çıkmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Türkiye’nin ilk ve tek global kripto para borsası olan Parandeks, yatırım yapmak isteyen bireyler ve işletmeler için değer yaratacak özellikler sunuyor. Yüksek güvenlik prosedürü, 7/24 canlı destek ve çağrı merkezi, yüksek frekanslı işlem, yüksek limitler, davetiye bonusu, istikrarlı cüzdanlar Parandeks’in fark yaratan özelliklerinden sadece birkaçı. Dünyanın en popüler 10 kripto para borsasından biri olmayı hedefliyor Yeni nesil yatırım aracı olan kripto paraların dünyada olduğu gibi Türkiye’de de giderek yaygınlaştığını ifade eden Parandeks CEO’su Onur Şekerlisoy, Parandeks’in vizyonu hakkında “Türkiye’de kripto para ekosistemini büyütmeyi, bu alanı genel ekonomi zincirinin önemli halkalarından biri haline getirmeyi amaçlıyoruz. Böylelikle Türkiye’yi kripto para ekosisteminde önemli merkezlerden biri haline getirmeyi ve Türkiye’yi bu konuda söz sahibi bir noktaya taşımayı planlıyoruz. Bu hedef doğrultusunda tüm hazırlıklarımızı yaparak yola çıktık. Yatırımcıları, kripto para dünyasının başka bir yerde bulamayacakları avantajlarıyla tanıştıracağız. Nihai hedefimiz, dünyanın en popüler 10 kripto para borsasından biri olmak.” açıklamasında bulundu.

Global Partnerler Bitcoin ve kripto paraların çok hızlı bir şekilde büyük hacimlere ulaştığını dile getiren Onur Şekerlisoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bitcoin ve diğer kripto paralar, dijital ekonominin en önemli unsurlarından biri haline geldi. Biz de bu alanda vakit kaybetmeden yerimizi aldık. Borsamızı kurarken bankalarla, bitstamp, scorechain ve hacken.io gibi global partnerlerle de entegrasyon sağladık. Hatta bununla da yetinmeyerek Ukrayna merkezli bir sistem tarafından sürekli güvenlik testlerine tabi tutulduğumuz ve İngiltere merkezli başka bir siber güvenlik firmasıyla da muhtemel saldırılara karşı güvenlik iş birliği yaptığımız çok merkezli bir güvenlik protokolü oluşturduk. Yatırımcılara diğer borsalarda bulamayacakları güvenlik, hız ve limitlerle işlem yapabilme avantajı sunuyoruz.” Canlı Destek ile anlık yardım Kripto para borsasında “güven” konusunun büyük önem taşıdığını belirten Onur Şekerlisoy, “İnsanların bu piyasada aracı kurum seçerken dikkat ettikleri en önemli hususun “güven” konusu olduğunu biliyoruz. Kurduğumuz sistemde güvenlik protokolü gerektiren tüm işlemlerimizde maksimum hassasiyet ve dikkatle güvenlik sağlıyoruz. Ayrıca, kullanıcıların en ufak sorun ve risk de temas kurabilecekleri bir çağrı merkezi kurduk. Bizi farklı kılan önemli noktalardan birisi de, Türkiye’de ilk defa bir kripto para borsasının canlı destek merkezine sahip olması ve müşterilerine anlık destek sağlamasıdır.” dedi. Şekerlisoy, ekosistemde regülasyon sağlanması için önderlik yapmak istediğini de sözlerine ekledi.

NEDEN PARANDEKS?

Parandeks’in sunduğu avantajlar şunlar: Hızlı ve hassas kullanıcı doğrulama süreci Global ekosistem de bir ilk gerçekleştirilerek, Parandeks bünyesinde, banka seviyesi AML ve KYC ile ilgili birimler kurulup, konusunun uzmanı kişiler istihdam edilip bu hususlarda protokoller oluşturuldu. Bu birimler Parandeks’e kullanıcı onayı sürecinde eşsiz bir hız ve hassasiyet kazandırıyor. Canlı destek ve çağrı merkezi Parandeks, tam profesyonel canlı destek servisiyle tüm müşterilerini 7/24 anlık olarak destekliyor. Parandeks, canlı desteğin yanı sıra, çağrı merkezi hizmetiyle sektörde eşsiz bir konumda bulunuyor. Yüksek limitler ve davetiye bonusu 7/24 para yatırma ve çekme işlemi gerçekleştirmeye imkân veren Parandeks, limitler konusunda da finansal gücünü ortaya koyuyor. Parandeks’in limitleri benzeri platformlarda onaylanmış hesap limitlerinin 5 katı, ileri düzey hesap limitlerinin 10 katı kadardır. Parandeks böylelikle kullanıcılarına daha özgür işlem yapma deneyimi sunuyor. Kullanıcılar, yeni kullanıcıları kayıt yaptırmaya davet ederek doğrudan ve dolaylı promosyon bonusundan da yararlanabiliyor, bir bakıma hayat boyu Parandeks’e ortak olabiliyor.