Türkiye’nin ilk ve tek global kripto para borsası: Parandeks

IOS ve Android uygulaması

Paradenks, kullanıcılarının 7/24 her yerde piyasalara anlık olarak ulaşabilmesi ve işlem yapabilmesi için ücretsiz mobil uygulama hizmeti verecek. IOS ve Android tarafından desteklenen, başka bir deyişle her türlü cihazdan ulaşılabilen Parandeks, mobil uygulamaları kullanıcılarına her türlü işlemi yapma imkânı sunacak. Bu uygulamaların içinde ayrıca arbitraj ekranları, uyarı sistemleri ve haber sayfaları da bulunacak.



Kripto-kripto işlem ve API desteği

Türkiye’de faaliyet gösteren hiçbir aracı kurumda bulunmayan kripto-kripto işlemlerini en az 4 farklı parite ile ilk kez Parandeks gerçekleştiriyor. Parandeks ayrıca Türkiye’de kullanıcılarına gerçek anlamda API desteği vererek algoritmik alım-satım olanağı sağlayan tek platform.

Her hafta yeni iki altcoin

Parandeks başlangıç olarak TL, BTC, ETC marketlerini ve bu marketlerde işlem görebilecek BTC, ETH, LTC, ADA, MIOTA, XMR kripto paraları kullanıcılarının hizmetine sunuyor. Şirket her hafta sistemine iki yeni altcoin eklemeyi de taahhüt ediyor.



Gelişmiş analiz

İndikatörler gelişmiş analiz yapmayı sağlayan finansal araçlardır. Parandeks, profesyonellerin ulaşabildiği tüm ekonomik indikatörleri sunması ve eğitim videoları sayesinde kullanıcıların daha doğru şekilde bilgiye ulaşmalarını ve yatırım fırsatlarını kolay yakalamalarını sağlıyor. Parandeks’de, başlangıç olarak, kullanıcıların verimli analiz yapmasını sağlayan 70’den fazla indikatör ve sınırsız tool yer alıyor.