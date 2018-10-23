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Türkiye’nin inovasyona duyduğu ilgi küresel markaların radarına girdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.10.2018 15:02 | Son Güncelleme

Türkiye’de e-ticaret hacminin büyümesi ve teknolojiye meraklı tüketicilerin artması üzerine lider aksesuar üreticisi Anker Türkiye ofisini açtı. Anker’in tek distribütörü Sanal İletişim olurken, yenilikçi ürünler perakende zincirleri, operatör kanalı ve e-ticaret platformlarında tüketiciyle buluşmaya başladı.

Türkiye’nin inovasyona duyduğu ilgi küresel markaların radarına girdi

Türkiye’de e-ticaret pazarının TÜBİSAD verilerine göre geçtiğimiz yıl %37 oranında büyümesi, Amazon gibi küresel e-ticaret devlerinin yanı sıra bu kanallar yoluyla tüketiciye ulaşmak isteyen güçlü markaların da ilgisini çekiyor. Bulunduğu konum itibarıyla Orta Doğu pazarına açılan kapı görevi üstlenen Türkiye’de tüketicinin teknolojiye ve yenilikçi ürünlere olan merakı da tüketici elektroniğinde lider firmalar için önemli bir potansiyel oluşturuyor.

Tüketici elektroniğinde dünyanın öncü markalarından Anker de gelişmekte olan pazarlar arasında inovasyona ve dijital teknolojilere duyduğu ilgiyle öne çıkan Türkiye pazarına doğrudan erişim amacıyla Türkiye ofisini açan global markalar arasına katıldı. Anker, Türkiye'de distribütör olarak lider aksesuar tedarikçilerinden Sanal İletişim ile çalışacağını açıkladı. Teknoloji ürünleri ve ilgili tedarik zinciri yönetim hizmetleri alanında lider aksesuar tedarikçisi olarak 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren Sanal, tüketici elektroniği alanında dünyanın lider markalarını perakende ve çevrim içi kanallar yoluyla tüketiciye sunuyor.

TEKNOLOJİ TUTKUNLARI ANKER'E ERİŞECEK?

Anker Innovations çatısı altında yoğun Ar-Ge çalışmalarıyla tasarlanan Anker şarj cihazları, Soundcore kulaklıklar, Eufy akıllı ev aygıtları, Nebula eğlence sistemleri ve Roav araç içi görüntüleme ürünleri bulunuyor. Bu ürünlerin Sanal İletişim dağıtımında tüketiciye ulaşacağı kanallar ise Hepsiburada, Amazon Türkiye, Samsung, Turkcell, D&R, Apple Premium Reseller mağazaları ve Teknosa olarak sıralanıyor. Anker ayrıca Türk Hava Yolları ile yaptığı iş birliği kapsamında Shop&Miles üyeleri, Anker ürünlerini mil ile satın alabiliyor.

Ürünlerde inovasyon ve çeşitlilik kadar, müşteri memnuniyetine de odaklandıklarına dikkat çeken Anker Türkiye ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur, “Anker’in en önemli değerlerinin başında ‘Müşterinin Sesi’ geliyor. Tüketicinin ihtiyaçlarına yanıt verecek, daha iyi bir deneyim sunacak ürünleri 500 kişilik bir Ar-Ge ekibiyle geliştiriyoruz. Sahip olduğumuz 297 ayrı patent, inovasyona olan bağlılığımızın önemli bir göstergesidir. Türkiye pazarı teknolojiye olan ilgisi ve coğrafi açıdan merkez niteliği taşımasıyla Anker için kritik öneme sahip. Burada dağıtım süreçlerinde Sanal İletişim ile çalışarak, tüketicinin yenilikçi ürün arayışına çevrim içi ve perakende mağazalarla yanıt vermeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

'İNOVASYON 'YERE İNDİ'

Yapay zeka ve akıllı teknolojiler, yaşamın her alanında tüketiciye fayda sağlıyor. Anker çatısı altında geliştirilen yeni nesil akıllı süpürge Eufy RoboVac evi süpürme zahmetini ortadan kaldırıyor. Kendi kendine hareket ederek evin tamamını süpürebilen RoboVac, sensörleri sayesinde yüzeyleri fark edip, köşeleri özel fırçasıyla temizleyebiliyor. RoboVac’in ince ve yuvarlak tasarımı, koltuk altı gibi ulaşması zor noktaları bile süpürmesini sağlıyor. Tüm dünyada artan hava kirliliğini önlemek amacıyla sağlık ve hijyen konularına dikkat çekilmesi, robot süpürgelere olan talebi de artırıyor. Robot süpürgeler, yüksek verimli partikül emilim filtreleri ile partikül maddeleri emerek hijyenik bir temizlik sağlıyor. Bu süpürgeler ayrıca, rahat nefes almayı zorlaştıran kir ve polen gibi alerjenleri de ortadan kaldırıyor.

MULTİMEDYA BU KAPSÜLÜN İÇİNDE

Her an her yerde mobil multimedya keyfi yaşatan, kola kutusu boyutundaki Android 7.1 tabanlı taşınabilir projektör Anker Nebula Capsule, bünyesinde barındırdığı 360 derece hoparlör ile fark yaratıyor. Android 7.1 tabanlı olan projektör ’de Netflix ve Youtube gibi uygulamalar yüklü geliyor. Hem kurumsal hem de bireysel kullanıma çok uygun olan Anker Nebula Capsule, 100 inçe kadar görüntüyü perdeye veya duvara yansıtabiliyor. Projektör, 854x480 piksel çözünürlüğe sahip. Kompakt tasarımında yer alan 360 derece hoparlörü ve 4 saate varan kesintisiz gücü ile video oynatma, sunum yapmanın yanı sıra sınırsız bir eğlence seçeneği sunuyor.

UZUN SEYEHATLAERDE PRİZ ARAMAYIN

Akıllı telefonların özellikleri arttıkça, pil ömrü azalıyor. Anker PowerCore 20000 QC 3.0 serisi ultra güçlü taşınabilir özelliğinin yanı sıra, Qualcomm Quick Charge 3.0 teknolojisi cihazlarınızı sıradan şarj ürünlerine göre 4 kata kadar daha hızlı şarj eder. Sadece 38 dakikada, %80 şarj anlamına gelmektedir. Akıllı telefonları tek seferde 7 defaya kadar şarj ederek uzun yolculuklarda telefonların enerji ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılıyor. Anker’in PowerIQ teknolojisi sayesinde cihazın orijinal akım değerini algılar ve cihazı kabul ettiği en yüksek hızda şarj eder. PowerCore 20000, ultra hafif ve küçük tasarımıyla taşıma kolaylığı sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ANKER e-ticaret şirketi ofis

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