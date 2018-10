Türkiye’nin inovasyona duyduğu ilgi küresel markaların radarına girdi

'İNOVASYON 'YERE İNDİ'

Yapay zeka ve akıllı teknolojiler, yaşamın her alanında tüketiciye fayda sağlıyor. Anker çatısı altında geliştirilen yeni nesil akıllı süpürge Eufy RoboVac evi süpürme zahmetini ortadan kaldırıyor. Kendi kendine hareket ederek evin tamamını süpürebilen RoboVac, sensörleri sayesinde yüzeyleri fark edip, köşeleri özel fırçasıyla temizleyebiliyor. RoboVac’in ince ve yuvarlak tasarımı, koltuk altı gibi ulaşması zor noktaları bile süpürmesini sağlıyor. Tüm dünyada artan hava kirliliğini önlemek amacıyla sağlık ve hijyen konularına dikkat çekilmesi, robot süpürgelere olan talebi de artırıyor. Robot süpürgeler, yüksek verimli partikül emilim filtreleri ile partikül maddeleri emerek hijyenik bir temizlik sağlıyor. Bu süpürgeler ayrıca, rahat nefes almayı zorlaştıran kir ve polen gibi alerjenleri de ortadan kaldırıyor.

MULTİMEDYA BU KAPSÜLÜN İÇİNDE

Her an her yerde mobil multimedya keyfi yaşatan, kola kutusu boyutundaki Android 7.1 tabanlı taşınabilir projektör Anker Nebula Capsule, bünyesinde barındırdığı 360 derece hoparlör ile fark yaratıyor. Android 7.1 tabanlı olan projektör ’de Netflix ve Youtube gibi uygulamalar yüklü geliyor. Hem kurumsal hem de bireysel kullanıma çok uygun olan Anker Nebula Capsule, 100 inçe kadar görüntüyü perdeye veya duvara yansıtabiliyor. Projektör, 854x480 piksel çözünürlüğe sahip. Kompakt tasarımında yer alan 360 derece hoparlörü ve 4 saate varan kesintisiz gücü ile video oynatma, sunum yapmanın yanı sıra sınırsız bir eğlence seçeneği sunuyor.