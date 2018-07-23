Türkiye’nin mutluluk deposu Alpet tatil yolunda da yanınızda

Altınbaş Holding’in Türkiye ve KKTC’de akaryakıt dağıtımı alanında faaliyet gösteren iştiraki Altınbaş Petrol (Alpet), yazın getirdiği enerjiye ortak oluyor. Akaryakıt ve market hizmetleriyle uzun tatil yolculuklarında da ziyaretçilerinin yanında olan Alpet, gerçekleştirdiği iş birliği ve indirimlerle bu yazı keyifli hale getiriyor.
Alpet, Gratis ile sahillerde
Sadece yolculuklarda değil Türkiye’nin en popüler tatil beldeleri Ayvalık, Bodrum, Çeşme, Alaçatı, Didim, Kaş, Marmaris, Antalya ve Alanya sahillerinde de yanınızda olan Alpet, tatilcilerin enerjisine her an ortak oluyor.
“Gratis Sahilde” etkinliği kapsamında tatilcilere özel altın fırsatlar sunan Alpet, benzinde yüzde 2 ve motorinde yüzde 3 indirim sağlıyor. Gratis iş birliği ile sahillerde gerçekleşecek çeşitli oyunlarda Alpet, tatilcilere sürpriz ürünler kazanma fırsatı sunuyor.
Türkiye’nin en yüksek depolama kapasitesine sahip akaryakıt dağıtım şirketlerinden biri olan Alpet; bu yaz da ziyaretçilerine sunduğu hizmetlerle ayrıcalığını ortaya koyuyor.
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