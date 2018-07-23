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Türkiye’nin mutluluk deposu Alpet tatil yolunda da yanınızda

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.07.2018 14:23 | Son Güncelleme

Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren Alpet, yolcuların anılarına ve seyahatlerine ortak olmaya devam ediyor. Türkiye genelinde 400 istasyonu ile hizmet sunan Alpet, gerçekleştirdiği Gratis iş birliğiyle bu yaz sahillerdeki ziyaretçilerinin enerjisine enerji katıyor.

Türkiye’nin mutluluk deposu Alpet tatil yolunda da yanınızda

Altınbaş Holding’in Türkiye ve KKTC’de akaryakıt dağıtımı alanında faaliyet gösteren iştiraki Altınbaş Petrol (Alpet), yazın getirdiği enerjiye ortak oluyor. Akaryakıt ve market hizmetleriyle uzun tatil yolculuklarında da ziyaretçilerinin yanında olan Alpet, gerçekleştirdiği iş birliği ve indirimlerle bu yazı keyifli hale getiriyor.

Alpet, Gratis ile sahillerde

Sadece yolculuklarda değil Türkiye’nin en popüler tatil beldeleri Ayvalık, Bodrum, Çeşme, Alaçatı, Didim, Kaş, Marmaris, Antalya ve Alanya sahillerinde de yanınızda olan Alpet, tatilcilerin enerjisine her an ortak oluyor.

“Gratis Sahilde” etkinliği kapsamında tatilcilere özel altın fırsatlar sunan Alpet, benzinde yüzde 2 ve motorinde yüzde 3 indirim sağlıyor. Gratis iş birliği ile sahillerde gerçekleşecek çeşitli oyunlarda Alpet, tatilcilere sürpriz ürünler kazanma fırsatı sunuyor.
Türkiye’nin en yüksek depolama kapasitesine sahip akaryakıt dağıtım şirketlerinden biri olan Alpet; bu yaz da ziyaretçilerine sunduğu hizmetlerle ayrıcalığını ortaya koyuyor.

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Anahtar Kelimeler:
gratis alpet akaryakıt

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