FİNANS

Türkiye'nin tank avcısı 'Kaplan' vitrine çıkıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.04.2019 11:53 | Son Güncelleme

Türkiye'nin 'yeni nesil tank avcısı' olarak göreve hazırlanan paletli araç Kaplan 10, 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'yla (IDEF'19) birlikte ilk kez sergilenecek. Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları için Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında FNSS tarafından geliştirilen ve kalifikasyon sürecinin sonuna yaklaşan Kaplan 10, yakın zamanda envantere girmeye başlayacak.

Türkiye'nin tank avcısı 'Kaplan' vitrine çıkıyor

Farklı ülkelere 4 binin üzerinde araç teslim etme başarısı gösteren FNSS, dünyanın önde gelen savunma fuarlarından biri haline gelen IDEF'e güçlü bir katılım gösterecek. Şirket, 30 Nisan-3 Mayıs'taki fuarda bir dizi yeni ürün tanıtacak.

20190420_2_36074719_43732102_Web

Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla imzalanan Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi kapsamında geliştirilen ve kendisini atış testlerinde de ispat eden Kaplan 10, IDEF'19'da ilk defa bir fuarda sergilenecek.

Projedeki bir diğer araç Pars 4x4 ile birlikte Kaplan 10, kalifikasyon sürecinin sonuna yaklaştı ve yakın zamanda envantere girmeye başlayacak. Bu araçların, özel görev araçları olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ardından, dost ve müttefik ülkelere de uzun yıllar hizmet vermesi öngörülüyor.

20190420_2_36074719_43732104_Web

Proje ile TSK envanterinde yer alan Kornet-E füzeleri ile Orta Menzilli Tanksavar Silahı (OMTAS) Projesi kapsamında tedarik edilecek füzelerin araç üzerinde kullanımı için ihtiyaç duyulan STA'ların yurt içi imkanlarla geliştirilmesi hedefleniyor.

FNSS, Kaplan araç ailesinin en hafif üyesi Kaplan 10'u paletli tip ve Pars 4x4 aracını ise tekerlekli tip tanksavar aracı olarak üretime hazır hale getirdi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve yurt içinde geliştirilen tanksavar füzeleri de muharebe etkinliğini artıracak şekilde, projeye özel geliştirilen tanksavar kuleleri ile zırhlı araçlara entegre edildi.

Toplam 260 araçtan tekerlekli olanların tamamı OMTAS, paletli olanları ise bir bölümü Kornet-E, bir bölümü de OMTAS taşıyıcı olacak. Paletli Kaplan STA, tanksavar platformundan sabit ve hareketli hedeflere yönelik atış testlerini başarıyla gerçekleştirdi.

Yıl içerisinde projenin kalifikasyon testleri tamamlanarak, Türkiye'nin "yeni nesil tank avcısı" Kaplan ve Pars platformlarının teslimatlarına başlanacak.

PARTNER Yaz aylarında sağlıklı bronzluk mümkün mü? Yaz aylarında sağlıklı bronzluk mümkün mü?
Bakan Albayrak bankacılarla toplandı!Bakan Albayrak bankacılarla toplandı!
O araçlara ceza yağacakO araçlara ceza yağacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaplan 10 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kara Kuvvetleri Komutanlığı

En Çok Okunan Haberler

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

3 kat fazla getiri sağlıyor! Büyük rağbet var

3 kat fazla getiri sağlıyor! Büyük rağbet var

Bakan Albayrak bankacılarla toplandı!

Bakan Albayrak bankacılarla toplandı!

O araçlara ceza yağacak

O araçlara ceza yağacak

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin TL maaş

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin TL maaş

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakanlık açıkladı! Fiyatı 2 TL olacak

Bakanlık açıkladı! Fiyatı 2 TL olacak

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Mezopotamya Mücevher Fuarı' kapılarını açtı

Binlerce ton altın ve mücevher görücüye çıktı!

Bakan Albayrak bankacılarla bir araya geldi

Bakan Albayrak bankacılarla toplandı!

Karayollarında ücret ödemeyen yabancı plakalı araçlara ceza yağdı

O araçlara ceza yağacak

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

Çanakkale 1915 köprüsü ile Çanakkale yatırım merkezi olacak

Çanakkale 1915 köprüsü ile Çanakkale yatırım merkezi olacak

Bal ihracatından 6,3 milyon dolar gelir

Bal ihracatından 6,3 milyon dolar gelir

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.