Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

En fazla Kurumlar Vergisi ödeyen ilk 100'de isimleri açıklan mükelleflerin 52'si İstanbul'dan çıktı. Listede Ankara'dan 16, İzmir'den 3, Kocaeli'den 2, Manisa, Antalya, Elazığ, Samsun, Rize, Zonguldak'tan birer firma yer aldı.
Listedeki 43 kuruluşun geçen yıl 100 milyon liranın üzerinde kurumlar vergisi ödediği anlaşılırken, ilk 100'deki en düşük vergi tutarı 52 milyon 71 bin 318,67 lira oldu.
Rekortmenler listesinde ilk 100'e giren kurum ve şirketlerden 21'i ise isminin açıklanmasını istemedi.
Liste açıklandı! İşte ilk sıradaki isim
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1- Şarık Tara Vergi Tutarı (TL): 53.583.488,38
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2- İsmi Açıklanmadı
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3- Mustafa Rahmi Koç Vergi Tutarı (TL): 45.164.210,90
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4- İsmi Açıklanmadı
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5- Mehmet Sinan Tara Vergi Tutarı (TL): 29.269.277,51
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6- Suna Kıraç Vergi Tutarı (TL): 28.169.306,69
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7- İsmi Açıklanmadı
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8- Mehmet Ömer Koç Vergi Tutarı (TL): 21.915.312,25
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9- Şükrü Avşar Vergi Tutarı (TL): 21.835.000,53
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10- Gönenç Gürkaynak Vergi Tutarı (TL): 18.331.872.54
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11- İsmi Açıklanmadı
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12- Erman Ilıcak Vergi Tutarı (TL): 17.149.302,30
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13- İsmi Açıklanmadı
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14- Ferit Faik Şahenk Vergi Tutarı (TL): 15.186.958,07
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15- İsmi Açıklanmadı 16- İsmi Açıklanmadı 17- İsmi Açıklanmadı 18- İsmi Açıklanmadı 19- İsmi Açıklanmadı 20- İsmi Açıklanmadı 21- İsmi Açıklanmadı
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22- Ali Raif Dinçkök Vergi Tutarı (TL): 12.107.980,38
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23- Vildan Gülçelik Vergi Tutarı (TL): 12.008.382,29
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24- İsmi Açıklanmadı 25- İsmi Açıklanmadı
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26- Şehmuz Ahmet Sedid Kurutoğlu Vergi Tutarı (TL): 11.133.818,66
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27- İsmail Tarhan Vergi Tutarı (TL): 10.469.596,24
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28- İsmi Açıklanmadı
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29- Sevda Gülçelik Vergi Tutarı (TL): 10.106.329,31
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30- İnan Kıraç Vergi Tutarı (TL): 9.991.915,14
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31- İsmi Açıklanmadı 32- İsmi Açıklanmadı
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33- Suzan Sabancı Dinçer Vergi Tutarı (TL): 9.215.291,55
26 / 76
34- İsmi Açıklanmadı
27 / 76
35- Nebahat Türkan Özsezen Vergi Tutarı (TL): 8.836.342,36
28 / 76
36- İsmi Açıklanmadı 37- İsmi Açıklanmadı
29 / 76
38- Ahmed Pekin Vergi Tutarı (TL): 8.566.425,96
30 / 76
39- Veli Ergin İmre Vergi Tutarı (TL): 8.328.371,38
31 / 76
40- İsmi Açıklanmadı 41- İsmi Açıklanmadı
32 / 76
42- Ali Acun Ilıcalı Vergi Tutarı (TL): 7.977.843,66
33 / 76
43- İsmi Açıklanmadı
34 / 76
44- Lucien Arkas Vergi Tutarı (TL): 7.386.475,86
35 / 76
45- Deniz Şahenk Vergi Tutarı (TL): 7.384.931,58
36 / 76
46- Ali Gülçelik Vergi Tutarı (TL): 7.188.082,52
37 / 76
47- İsmi Açıklanmadı 48- İsmi Açıklanmadı 49- İsmi Açıklanmadı
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50- Çiğdem Sabancı Bilen Vergi Tutarı (TL): 6.888.690.12
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51- İsmi Açıklanmadı
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52- Ceyhan Bektaş Vergi Tutarı (TL): 6.863.264,25
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53- İsmi Açıklanmadı 54- İsmi Açıklanmadı 55- İsmi Açıklanmadı 56- İsmi Açıklanmadı
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57- Şefik Yılmaz Dizdar Vergi Tutarı (TL): 6.584.136,30
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58- İsmi Açıklanmadı 59- İsmi Açıklanmadı
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60- Bülent Bulgurlu Vergi Tutarı (TL): 6.325.105,59
45 / 76
61- İsmi Açıklanmadı
46 / 76
62- Onur Çetinceviz Vergi Tutarı (TL): 6.049.086,97
47 / 76
63- İsmi Açıklanmadı
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64- Aydın Doğan Vergi Tutarı (TL): 5.848.269,97
49 / 76
65- Muharrem Yılmaz Vergi Tutarı (TL): 5.784.258,75
50 / 76
66- İsmi Açıklanmadı 67- İsmi Açıklanmadı
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68- Zekeriye Konukoğlu Vergi Tutarı (TL): 5.713.296.03
52 / 76
69- Turgay Ciner Vergi Tutarı (TL): 5.595.580,93
53 / 76
70- İsmi Açıklanmadı 71- İsmi Açıklanmadı
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72- Şükrü Karagül Vergi Tutarı (TL): 5.535.686,34
55 / 76
73- İsmi Açıklanmadı
56 / 76
74- Adem Sak Vergi Tutarı (TL): 5.380.435,92
57 / 76
75- Emine Kamışlı Vergi Tutarı (TL): 5.373.707,41
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76- İsmi Açıklanmadı 77- İsmi Açıklanmadı
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78- Hüseyin Erdoğmuş Vergi Tutarı (TL): 5.334.141,73
60 / 76
79- İsmi Açıklanmadı 80- İsmi Açıklanmadı
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81- Mehmet Sinan Dereli Vergi Tutarı (TL): 5.137.178,90
62 / 76
82- Fatih Konukoğlu Vergi Tutarı (TL): 5.125.099,22
63 / 76
83- Adil Sani Konukoğlu Vergi Tutarı (TL): 5.102.497,88
64 / 76
84- Ahmet Firuzhan Kanatlı Vergi Tutarı (TL): 5.001.903,71
65 / 76
85- İsmi Açıklanmadı 86- İsmi Açıklanmadı
66 / 76
87- Hakan Konukoğlu Vergi Tutarı (TL): 4.972.349,71
67 / 76
88- İzzet Bayraktar Vergi Tutarı (TL): 4.944.793,20
68 / 76
89- İsmi Açıklanmadı 90- İsmi Açıklanmadı
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91- Günsen Soyupak Vergi Tutarı (TL): 4.876.337,50
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92- İsmi Açıklanmadı
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92- İsmi Açıklanmadı
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93- Kıvanç Tatlıtuğ Vergi Tutarı (TL): 4.816.064,38
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94- Arzuhan Yalçındağ Vergi Tutarı (TL): 4.739.280,32
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95- İsmi Açıklanmadı 96- İsmi Açıklanmadı 97- İsmi Açıklanmadı 98- İsmi Açıklanmadı
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99- Erol Kohen Vergi Tutarı (TL): 4.673.244,53
76 / 76
100-Mehmet Haluk Ündeğer Vergi Tutarı (TL): 4.652.219,49
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