Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

En fazla Kurumlar Vergisi ödeyen ilk 100'de isimleri açıklan mükelleflerin 52'si İstanbul'dan çıktı. Listede Ankara'dan 16, İzmir'den 3, Kocaeli'den 2, Manisa, Antalya, Elazığ, Samsun, Rize, Zonguldak'tan birer firma yer aldı.

Listedeki 43 kuruluşun geçen yıl 100 milyon liranın üzerinde kurumlar vergisi ödediği anlaşılırken, ilk 100'deki en düşük vergi tutarı 52 milyon 71 bin 318,67 lira oldu.

Rekortmenler listesinde ilk 100'e giren kurum ve şirketlerden 21'i ise isminin açıklanmasını istemedi.