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Türkiye nüfusunun 100 milyonu geçmesi bekleniyor

21 Şubat 2018 10:16

TÜİK'in yaptığı açıklamada, "Türkiye nüfusunun 2040 yılında 100 milyonu geçmesi beklenmektedir." denildi.

Türkiye nüfusunun 100 milyonu geçmesi bekleniyor
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamasına göre, Türkiye nüfusunun 2040 yılında 100 milyonu geçmesi bekleniyor.
 
2017 yılı ADNKS sonuçlarına göre 80 milyon 810 bin 525 kişi olan Türkiye nüfusunun, 2023 yılında 86 milyon 907 bin 367 kişiye, 2040 yılında ise 100 milyon 331 bin 233 kişiye ulaşması bekleniyor. Nüfusumuz 2069 yılına kadar artarak 107 milyon 664 bin 79 kişiyle en yüksek değerine ulaşacak. Bu yıldan itibaren azalışa geçmesi öngörülen ülke nüfusu 2080 yılında 107 milyon 100 bin 904 kişi olacak.
 
İSTANBUL NÜFUSU 2023 YILINDA 16.3 MİLYONA ULAŞACAK
 
Ülkemizde 2023 yılında, 2017 yılı ADNKS sonuçlarına kıyasla 68 ilin nüfusu artarken, 13 ilin nüfusu azalacak. En yüksek nüfusa sahip ilk beş il sıralamasında ise bir değişiklik olmayacak. Buna göre, 2023 yılında İstanbul 16,3 milyon, Ankara 6,1 milyon, İzmir 4,6 milyon, Bursa 3,2 milyon ve Antalya 2,7 milyon nüfusa sahip olacak.
 
TÜRKİYE NÜFUSU YAŞLANMAYA DEVAM EDECEK
 
Ülkemizde doğuşta beklenen yaşam süresi artmakta ve nüfusumuz yaşlanmaya devam ediyor. Nüfusun yaş yapısının önemli bir göstergesi olan ortanca yaşın 2018 yılında 32, 2023'te 33,5, 2040'da 38,5, 2060'ta 42,3, 2080'de ise 45 olması bekleniyor.
 
Yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 yaş ve üzerindeki nüfusun oranının 2018 yılında yüzde 8,7, 2023'te yüzde 10,2, 2040'da yüzde 16,3, 2060'ta yüzde 22,6 ve 2080'de yüzde 25,6 olacağı öngörülüyor.AA

 

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