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  4. Türkiye Sigorta Birliği'nden hasar süreçleriyle ilgili uyarı

Türkiye Sigorta Birliği'nden hasar süreçleriyle ilgili uyarı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 10:49 | Son Güncelleme

TSB Başkanı Atilla Benli: - "Herhangi bir hasar durumunda sigortalılarımızın, sigorta şirketlerine başvurmaları yeterli. Sigortacılığın varoluş nedeni hasarın en hızlı şekilde karşılanmasıdır. Sigorta sektörü olarak her zaman sigortalının yanındayız" - "Bir hasar gerçekleştiğinde, öncelikle, sigortalılarımızın sigorta şirketine hasar ihbarı yapması, yani durumu bildirmesi, gerekiyor. Durumdan haberdar olan sigorta şirketimiz ise hasarı kendisinden bağımsız bir eksperin incelemesini sağlıyor. Daha sonra eksper raporunu inceleyerek, 1 gün ila 5 gün arasında sigorta teminatı içindeki zararı tazmin ederek sigortalısına tazminat ödemesini gerçekleştiriyor"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, herhangi bir hasar durumunda sigortalıların, sigorta şirketlerine başvurmalarının yeterli olduğunu belirterek, “Sigortacılığın varoluş nedeni hasarın en hızlı şekilde karşılanmasıdır. Sigorta sektörü olarak her zaman sigortalının yanındayız.” ifadelerini kullandı.

Benli yaptığı açıklamada, günde 120 milyon TL'den fazla tazminat ödemesi gerçekleştiren dinamik ve güçlü bir sigorta sektörünün bulunduğunu ifade etti.

Herhangi bir hasar durumunda sigortalıların, sigorta şirketlerine başvurmalarının yeterli olduğunu vurgulayan Benli, “Sigortacılığın varoluş nedeni hasarın en hızlı şekilde karşılanmasıdır. Sigorta sektörü olarak her zaman sigortalının yanındayız.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye sigorta ve özel emeklilik sektörünün sağladığı teminatın yaklaşık 127 trilyon TL'ye ulaştığını, bunun da gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) 34 katına denk düştüğünü belirten Benli, “Sektörümüz gerek sunduğu ürün ve hizmetler gerekse ödediği tazminatlar itibarıyla ülke ekonomisi için kritik önem taşıyor. 2019 üçüncü çeyrek itibarıyla sektörümüzün üstlendiği tazminat tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,6 artış kaydederek 29,1 milyar TL’ye yükseldi." ifadelerini kullandı.

- "Sigortalılarımız başka bir mecra aramadan sadece sigorta şirketlerine başvursun"

Benli, sektördeki tüm şirketlerin hasar süreçlerini daha hızlı ve kolay hale getirmek için sürekli çalıştıklarına, ürün ve hizmet geliştirirken “hız” kavramının ne kadar önemli olduğunun bilinciyle hareket ettiklerine işaret eden Benli, şunları kaydetti:

“Bir hasar gerçekleştiğinde, öncelikle, sigortalılarımızın sigorta şirketine hasar ihbarı yapması, yani durumu bildirmesi gerekiyor. Durumdan haberdar olan sigorta şirketimiz ise hasarı kendisinden bağımsız bir eksperin incelemesini sağlıyor. Daha sonra eksper raporunu inceleyerek, 1 gün ila 5 gün arasında sigorta teminatı içindeki zararı tazmin ederek sigortalısına tazminat ödemesini gerçekleştiriyor. Bu nedenle sigortalılarımız başka bir mecra aramadan sadece sigorta şirketlerine başvursun. Unutulmasın ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman sigortalılarımızın yanındayız."

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Anahtar Kelimeler:
sigorta, TSB,

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