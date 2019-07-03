Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor

Teklifle kurulması öngörülen Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının, Türkiye'nin turizm potansiyelini, güzelliklerini, turizm noktasında yapabileceklerini dünyaya tanıtacağını ifade eden Muş, ajansın, Türkiye'nin doğal güzelliklerini anlatacak faaliyetleri organize edeceğini, bunun finansmanına yönelik çalışmaları yürüteceğini söyledi. Muş, "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının, turist sayısı ile kişi başına yapılan harcamanın artırılması, 2023 hedefleri doğrultusunda ortaya konan projeksiyonların yakalanması noktasında ciddi katkılar sunacağını düşündüğümüz bir kuruluş olacaktır." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulmasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını belirterek, "Temel amacımız, Türkiye'nin dünyadaki turizm gelirlerinden daha fazla pay almasını sağlamak ve ülkemizin dünyadaki tanınırlığını daha yüksek noktalara çıkarmak." dedi.

Türkiye'nin dünyadaki turizm gelirlerinden daha büyük pay alması ile Türkiye'ye daha fazla döviz girişi sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Muş, Türkiye'nin, dünyada tanınırlığını daha yüksek noktalara çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının yönetiminin 13 kişiden oluşacağını bildiren Muş, yönetimde daha çok özel sektör temsilcilerinin yer alacağını kaydetti.

Ajansın, İcra Kurulunun 5 kişiden oluşacağına işaret eden Muş, "Ajansın 13 kişilik yönetimi, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı'nı da sayarsanız toplam 4 kamu, geri kalanları ise özel sektörden gelecek. Turizm belgeli işletmeciler kendi aralarında yapacakları seçimlerden temsilcilerini seçecek ve bunlar yönetim kuruluna seçilmiş olacak." bilgisini paylaştı.

Muş, 7 coğrafi bölgenin temsilinin amaçlandığını aktararak, şöyle devam etti:

"Tüm bölgelerimizden buraya temsilciler gelecek. İcra Kurulu da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı'nın başkanlığında Tanıtma Genel Müdürü ve 3 özel sektör temsilcisinden oluşan bir formda oluşacak. Buradaki kaynaklar sektörün temsilcilerinden oluşacak bir yönetim ve icra kurulu tarafından Türkiye'nin tanıtımında kullanılacak. Yönetimde hem kamu hem de özel sektör temsilcileri var. Hem kurgusu hem de yapısı dünyada bize benzer ülkelerle hemen hemen aynı formatta dizayn ediliyor."