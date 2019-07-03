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Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.07.2019 15:48 | Son Güncelleme

AK Parti milletvekilleri, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulmasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulmasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını belirterek, "Temel amacımız, Türkiye'nin dünyadaki turizm gelirlerinden daha fazla pay almasını sağlamak ve ülkemizin dünyadaki tanınırlığını daha yüksek noktalara çıkarmak." dedi.

Muş, Meclise sundukları kanun teklifinin detaylarını AA muhabiriyle paylaştı.

Teklifle kurulması öngörülen Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının, Türkiye'nin turizm potansiyelini, güzelliklerini, turizm noktasında yapabileceklerini dünyaya tanıtacağını ifade eden Muş, ajansın, Türkiye'nin doğal güzelliklerini anlatacak faaliyetleri organize edeceğini, bunun finansmanına yönelik çalışmaları yürüteceğini söyledi. Muş, "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının, turist sayısı ile kişi başına yapılan harcamanın artırılması, 2023 hedefleri doğrultusunda ortaya konan projeksiyonların yakalanması noktasında ciddi katkılar sunacağını düşündüğümüz bir kuruluş olacaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin dünyadaki turizm gelirlerinden daha büyük pay alması ile Türkiye'ye daha fazla döviz girişi sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Muş, Türkiye'nin, dünyada tanınırlığını daha yüksek noktalara çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının yönetiminin 13 kişiden oluşacağını bildiren Muş, yönetimde daha çok özel sektör temsilcilerinin yer alacağını kaydetti.

Ajansın, İcra Kurulunun 5 kişiden oluşacağına işaret eden Muş, "Ajansın 13 kişilik yönetimi, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı'nı da sayarsanız toplam 4 kamu, geri kalanları ise özel sektörden gelecek. Turizm belgeli işletmeciler kendi aralarında yapacakları seçimlerden temsilcilerini seçecek ve bunlar yönetim kuruluna seçilmiş olacak." bilgisini paylaştı.

Muş, 7 coğrafi bölgenin temsilinin amaçlandığını aktararak, şöyle devam etti:

"Tüm bölgelerimizden buraya temsilciler gelecek. İcra Kurulu da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı'nın başkanlığında Tanıtma Genel Müdürü ve 3 özel sektör temsilcisinden oluşan bir formda oluşacak. Buradaki kaynaklar sektörün temsilcilerinden oluşacak bir yönetim ve icra kurulu tarafından Türkiye'nin tanıtımında kullanılacak. Yönetimde hem kamu hem de özel sektör temsilcileri var. Hem kurgusu hem de yapısı dünyada bize benzer ülkelerle hemen hemen aynı formatta dizayn ediliyor."

Muş, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının faaliyetlerinin finansmanı için turizm belgeli işletmelerden, elde ettikleri gelirin yüzde 1'i oranında turizm payı alınacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bunlar, Türkiye'nin tanıtım faaliyetlerinde, Bakanlığın da turizm stratejisiyle uygun şekilde, bu çalışmaların içerisinde kullanılacaktır. Türkiye'nin turizm bölgeleri, tarihsel alanları, Türkiye'de turistlerin ziyaret etmek istediği fakat tanınırlığı çok fazla olmayan bölgelere ziyaretlerin sağlanması hedeflenmektedir. Turizmcilerden belki yüzde 1 pay alınacaktır ama onların gelirleri, ciroları daha da artırılacaktır, daha da yüksek noktalara çıkarılacaktır. Bu hedeflenmektedir. Bu, ajansın ana faaliyeti olacaktır."

Dünyaya bakıldığında, Türkiye'deki fiyatların daha ucuz kaldığına dikkati çeken Muş, "Daha kaliteli hizmet veriyoruz ama fiyatlarımız dünyaya göre biraz daha ucuz. Dolayısıyla biz bu sürdürülebilir sayıyı yakaladığımız zaman yatak başına elde ettiğimiz gelir de turist başına gelir de artacak, turizmcilerin, turizm işletmecilerinin elde ettikleri gelirler çok daha iyi noktaya taşınacaktır." dedi.

KAYNAK:AA

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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş TBMM Başkanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı

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