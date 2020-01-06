Türkiye uluslararası projelerle Avrupa ile gaz ticaretini güçlendirecek

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Deloitte Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Sektör Lideri Elif Düşmez Tek, Türkiye gaz piyasasında 2020'nin hareketli bir dönem olacağını belirterek, "Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) Yunanistan ve Bulgaristan ile enterkonneksiyon anlaşmalarını tamamlayacağını ve bu sayede Avrupa piyasalarıyla doğal gaz ticaretinin güçleneceğini öngörüyoruz." dedi.

Tek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de elektrik ve doğal gaz talebinin 2019'da yavaşladığını, buna rağmen elektrik üretiminde yaklaşık 3 bin megavatlık kapasite artışı olduğunu ifade etti.

Mevcut durumda elektrik sektöründe arz fazlası bulunduğunu dile getiren Tek, "Piyasadaki talep artışı arza göre düşük olduğu için elektrik fiyatlarındaki aşağı yönlü baskının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arz fazlası, hidroelektrik üretimindeki artış ve kar marjlarındaki düşüş sebebiyle doğal gazdan elektrik üretiminin yüzde 20'nin altına düştüğüne dikkati çeken Tek, şöyle konuştu: