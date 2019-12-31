FİNANS
  4. Türkiye Varlık Fonu (TVF), EBRD'nin yüzde 10'luk hisselerini satın aldı

Türkiye Varlık Fonu (TVF), EBRD'nin yüzde 10'luk hisselerini satın aldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 09:24 | Son Güncelleme

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) yüzde 10'luk hisselerini bugün satın alarak Borsa İstanbul'daki payımızı yüzde 90,60'a çıkardı.

Türkiye Varlık Fonu (TVF), EBRD'nin yüzde 10'luk hisselerini satın aldı

TVF'den yapılan açıklamada, "Potansiyeline ve geleceğine inandığımız Borsa İstanbul'daki payımızı ve temsil gücümüzü artırarak Türkiye'nin bu çok değerli kurumunu İstanbul Finans Merkezi stratejimiz kapsamında bölgesel lider haline getirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'ye inanan ve Borsa İstanbul'a değer katan EBRD'ye teşekkür ederiz." denildi.

EBRD'den yapılan açıklamada da Türk sermaye piyasalarının gelişiminin desteklenmeye devam edileceği belirtildi. Açıklamada, "Türkiye için EBD Yönetim Kurulu tarafından bu yıl onaylanan yeni 5 yıllık ülke stratejisi çerçevesinde, yatırım ve politika danışmanlığı yolu ile yerel para cinsinden finansal ürünler için ortam sağlanması ve yerel sermaye piyasalarını derinleştirilmesi desteklenmeye devam edilecek" ifadeleri yer aldı.

Süper Lig'in eski kalecisi hastanede dehşet saçtıSüper Lig'in eski kalecisi hastanede dehşet saçtı
Balıkçı esnafının gözü Gürcistan’dan gelecek hamsideBalıkçı esnafının gözü Gürcistan’dan gelecek hamside
Serbest piyasada döviz fiyatlarıSerbest piyasada döviz fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TVF Türkiye varlık fonu EBRD hisse

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Simit Sarayı’ndan iddialarla ilgili açıklama

Simit Sarayı’ndan iddialarla ilgili açıklama

Yeni rekor geldi! İşte o sayı

Yeni rekor geldi! İşte o sayı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kritik kanun resmen yürürlükte

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kritik kanun resmen yürürlükte

Emeklilerin gözü aralık ayı enflasyonunda! Beklenti anketi sonuçlandı

Emeklilerin gözü aralık ayı enflasyonunda! Beklenti anketi sonuçlandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

Balıkçı esnafının gözü Gürcistan’dan gelecek hamside

Balıkçı esnafının gözü Gürcistan’dan gelecek hamside

Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

Resmi Gazete'de yayımlandı! BOTAŞ 154 personel alacak

BOTAŞ'tan müjdeli haber! Yeni personeller alınacak

THY'den 'Boeing 737 Max' açıklaması

THY'den 'Boeing 737 Max' açıklaması

2020 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kritik kanun resmen yürürlükte

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.