Türkiye Varlık Fonu (TVF), EBRD'nin yüzde 10'luk hisselerini satın aldı

TVF'den yapılan açıklamada, "Potansiyeline ve geleceğine inandığımız Borsa İstanbul'daki payımızı ve temsil gücümüzü artırarak Türkiye'nin bu çok değerli kurumunu İstanbul Finans Merkezi stratejimiz kapsamında bölgesel lider haline getirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'ye inanan ve Borsa İstanbul'a değer katan EBRD'ye teşekkür ederiz." denildi.

EBRD'den yapılan açıklamada da Türk sermaye piyasalarının gelişiminin desteklenmeye devam edileceği belirtildi. Açıklamada, "Türkiye için EBD Yönetim Kurulu tarafından bu yıl onaylanan yeni 5 yıllık ülke stratejisi çerçevesinde, yatırım ve politika danışmanlığı yolu ile yerel para cinsinden finansal ürünler için ortam sağlanması ve yerel sermaye piyasalarını derinleştirilmesi desteklenmeye devam edilecek" ifadeleri yer aldı.

