TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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30/12 10:00 Ekonomik güven endeksi
30/12 11:00 Giriş çıkış yapanlar
31/12 10:00 Dış ticaret dengesi
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DÜNYA TSİ
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30 ARALIK PAZARTESİ
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Almanya 10:00 Almanya perakende satışlar
ABD 18:00 Bekleyen konut satışları
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31 ARALIK SALI
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ABD 17:45 Chicago PMI
ABD 18:00 Tüketici güven endeksi