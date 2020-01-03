FİNANS
  4. TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 09:00 | Son Güncelleme

TÜRKİYE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-01  1100     Dış ticaret dengesi 03/01  10:00     TÜFE 03/01  10:00     ÜFE 06/01  14:30     Reel efektif döviz kuru 08/01  17:30     Hazine nakit dengesi 10/01  10:00     İşsizlik 10/01  14:00     TCMB beklenti anketi 13/01  10:00     Cari denge 14/01  10:00     Sanayi üretimi 15/01  11:00     Bütçe dengesi 16/01  14:00     TCMB politika faizi 20/01  17:30     Merkezi yönetim borç stoku 23/01  10:00     Tüketici güven endeksi 27/01  10:00     Kapasite kullanım oranı 27/01  10:00     Reel kesim güven endeksi 29/01  10:00     Ekonomik güven endeksi 31/01  10:00     Dış ticaret dengesi 31/01  10:00     Turizm gelirleri 31/01  11:00     Giriş çıkış yapanlar -------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         3 OCAK CUMA -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11:55      Almanya işsizlik 16:00      Almanya TÜFE 18:00      ABD ISM imalat endeksi -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         6 OCAK PAZARTESİ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10:00      Almanya perakende satışlar 11:55      Almanya hizmetler PMI,nihai 12:00      Euro bölgesi hizmetler PMI 17:45      ABD Markit hizmetler PMI -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         7 OCAK SALI -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13:00      Euro bölgesi TÜFE 13:00      Euro bölgesi perakende satışlar 16:30      ABD dış ticaret dengesi 18:00      ABD fabrika siparişleri 18:00      ABD ISM hizmetler endeksi -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         8 OCAK ÇARŞAMBA -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10:00      Almanya sanayi siparişleri 16:15      ABD ADP özel sektör istihdamı -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         9 OCAK PERŞEMBE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10:00      Almanya sanayi üretimi 13:00      Euro bölgesi işsizlik 16:30      ABD işsizlik maaş başvuruları -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         10 OCAK CUMA -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16:30      ABD tarımdışı istihdam 16:30      ABD işsizlik 16:30      ABD ortalama saatlik ücretler -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         13 OCAK PAZARTESİ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12:30      İngiltere GSYH 12:30      İngiltere sanayi üretimi -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         14 OCAK SALI -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16:30      ABD TÜFE 16:30      ABD çekirdek TÜFE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         15 OCAK ÇARŞAMBA -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12:30      İngiltere TÜFE 13:00      Euro bölgesi sanayi üretimi 16:30      ABD New York Fed imalat endeksi 16:30      ABD ÜFE 16:30      ABD çekirdek ÜFE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         16 OCAK PERŞEMBE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10:00      Almanya TÜFE 16:30      ABD işsizlik maaş başvuruları 16:30      ABD Philadelphia Fed endeksi 16:30      ABD perakende satışlar 16:30      ABD çekirdek perakende satışlar -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         17 OCAK CUMA -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13:00      Euro bölgesi TÜFE 16:30      ABD yeni konut inşaatları 16:30      ABD inşaat ruhsatları 17:15      ABD sanayi üretimi 17:15      ABD kapasite kullanımı 18:00      ABD Mich tüketici güven endeksi -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         22 OCAK ÇARŞAMBA -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18:00      ABD ikinci el konut satışları -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         23 OCAK PERŞEMBE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15:45      ECB politika faizi 15:45      ECB mevduat faizi 16:30      ABD işsizlik maaş başvuruları -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         24 OCAK CUMA -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11:30      Almanya imalat PMI 11:30      Almanya hizmetler PMI 12:00      Euro bölgesi imalat PMI 12:00      Euro bölgesi hizmetler PMI 17:45      ABD Markit imalat PMI -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         27 OCAK PAZARTESİ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12:00      Almanya Ifo endeksi 18:00      ABD yeni konut satışları -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         28 OCAK SALI -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16:30      ABD dayanıklı mal siparişleri 18:00      ABD tüketici güven endeksi -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         29 OCAK ÇARŞAMBA -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18:00      ABD bekleyen konut satışları 22:00      Fed politika faizi -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         30 OCAK PERŞEMBE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13:00      Euro bölgesi işsizlik 15:00      BoE politika faizi 16:30      ABD GSYH 16:30      ABD çekirdek GSYH 16:30      ABD işsizlik maaş başvuruları -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         31 OCAK CUMA -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13:00      Euro bölgesi TÜFE 13:00      Euro bölgesi GSYH 16:30      ABD kişisel gelirler 16:30      ABD kişisel harcamalar 16:30      ABD çekirdek PCE 17:45      ABD Chicago PMI 18:00      ABD Mich.

TÜRKİYE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
03-01 1100 Dış ticaret dengesi
03/01 10:00 TÜFE
03/01 10:00 ÜFE
06/01 14:30 Reel efektif döviz kuru
08/01 17:30 Hazine nakit dengesi
10/01 10:00 İşsizlik
10/01 14:00 TCMB beklenti anketi
13/01 10:00 Cari denge
14/01 10:00 Sanayi üretimi
15/01 11:00 Bütçe dengesi
16/01 14:00 TCMB politika faizi
20/01 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
23/01 10:00 Tüketici güven endeksi
27/01 10:00 Kapasite kullanım oranı
27/01 10:00 Reel kesim güven endeksi
29/01 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/01 10:00 Dış ticaret dengesi
31/01 10:00 Turizm gelirleri
31/01 11:00 Giriş çıkış yapanlar
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TSİ 3 OCAK CUMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11:55 Almanya işsizlik
16:00 Almanya TÜFE
18:00 ABD ISM imalat endeksi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TSİ 6 OCAK PAZARTESİ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10:00 Almanya perakende satışlar
11:55 Almanya hizmetler PMI,nihai
12:00 Euro bölgesi hizmetler PMI
17:45 ABD Markit hizmetler PMI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TSİ 7 OCAK SALI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13:00 Euro bölgesi TÜFE
13:00 Euro bölgesi perakende satışlar
16:30 ABD dış ticaret dengesi
18:00 ABD fabrika siparişleri
18:00 ABD ISM hizmetler endeksi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TSİ 8 OCAK ÇARŞAMBA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10:00 Almanya sanayi siparişleri
16:15 ABD ADP özel sektör istihdamı
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TSİ 9 OCAK PERŞEMBE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10:00 Almanya sanayi üretimi
13:00 Euro bölgesi işsizlik
16:30 ABD işsizlik maaş başvuruları
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TSİ 10 OCAK CUMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16:30 ABD tarımdışı istihdam
16:30 ABD işsizlik
16:30 ABD ortalama saatlik ücretler
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TSİ 13 OCAK PAZARTESİ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12:30 İngiltere GSYH
12:30 İngiltere sanayi üretimi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TSİ 14 OCAK SALI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16:30 ABD TÜFE
16:30 ABD çekirdek TÜFE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TSİ 15 OCAK ÇARŞAMBA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12:30 İngiltere TÜFE
13:00 Euro bölgesi sanayi üretimi
16:30 ABD New York Fed imalat endeksi
16:30 ABD ÜFE
16:30 ABD çekirdek ÜFE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TSİ 16 OCAK PERŞEMBE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10:00 Almanya TÜFE
16:30 ABD işsizlik maaş başvuruları
16:30 ABD Philadelphia Fed endeksi
16:30 ABD perakende satışlar
16:30 ABD çekirdek perakende satışlar
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TSİ 17 OCAK CUMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13:00 Euro bölgesi TÜFE
16:30 ABD yeni konut inşaatları
16:30 ABD inşaat ruhsatları
17:15 ABD sanayi üretimi
17:15 ABD kapasite kullanımı
18:00 ABD Mich tüketici güven endeksi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TSİ 22 OCAK ÇARŞAMBA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
18:00 ABD ikinci el konut satışları
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TSİ 23 OCAK PERŞEMBE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15:45 ECB politika faizi
15:45 ECB mevduat faizi
16:30 ABD işsizlik maaş başvuruları
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TSİ 24 OCAK CUMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11:30 Almanya imalat PMI
11:30 Almanya hizmetler PMI
12:00 Euro bölgesi imalat PMI
12:00 Euro bölgesi hizmetler PMI
17:45 ABD Markit imalat PMI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TSİ 27 OCAK PAZARTESİ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12:00 Almanya Ifo endeksi
18:00 ABD yeni konut satışları
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TSİ 28 OCAK SALI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16:30 ABD dayanıklı mal siparişleri
18:00 ABD tüketici güven endeksi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TSİ 29 OCAK ÇARŞAMBA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
18:00 ABD bekleyen konut satışları
22:00 Fed politika faizi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TSİ 30 OCAK PERŞEMBE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13:00 Euro bölgesi işsizlik
15:00 BoE politika faizi
16:30 ABD GSYH
16:30 ABD çekirdek GSYH
16:30 ABD işsizlik maaş başvuruları
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TSİ 31 OCAK CUMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13:00 Euro bölgesi TÜFE
13:00 Euro bölgesi GSYH
16:30 ABD kişisel gelirler
16:30 ABD kişisel harcamalar
16:30 ABD çekirdek PCE
17:45 ABD Chicago PMI
18:00 ABD Mich. tüketici güven endeksi

PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
O süre 40 dakika iniyor!O süre 40 dakika iniyor!
ABD'nin saldırısının ardından petrol fiyatları yükseldiABD'nin saldırısının ardından petrol fiyatları yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

1 Şubat 2020'de uygulamaya giriyor! Emanet hesap ile güvenli ödeme

1 Şubat 2020'de uygulamaya giriyor! Emanet hesap ile güvenli ödeme

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Tüm zamanların rekoru kırıldı

Tüm zamanların rekoru kırıldı

ABD'nin saldırısının ardından petrol fiyatları yükseldi

ABD'nin saldırısının ardından petrol fiyatları yükseldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

Ankara'da boş tren raydan çıktı

Ankara'da boş tren raydan çıktı

Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 65’i tamamlandı

Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 65’i tamamlandı

ABD'nin saldırısının ardından petrol fiyatları yükseldi

ABD'nin saldırısının ardından petrol fiyatları yükseldi

Türk Anex Tour Alman Neckermann'ı aldı

Türk Anex Tour Alman Neckermann'ı aldı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: “2020 yılı ‘İVME’ yılı olacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: “2020 yılı ‘İVME’ yılı olacak"

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.