TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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10/01 10:00 İşsizlik
10/01 14:00 TCMB beklenti anketi
13/01 10:00 Cari denge
14/01 10:00 Sanayi üretimi
15/01 11:00 Bütçe dengesi
16/01 14:00 TCMB politika faizi
20/01 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
23/01 10:00 Tüketici güven endeksi
27/01 10:00 Kapasite kullanım oranı
27/01 10:00 Reel kesim güven endeksi
29/01 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/01 10:00 Dış ticaret dengesi
31/01 10:00 Turizm gelirleri
31/01 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA
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TSİ 9 OCAK PERŞEMBE
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10:00 Almanya sanayi üretimi
13:00 Euro bölgesi işsizlik
16:30 ABD işsizlik maaş başvuruları
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TSİ 10 OCAK CUMA
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16:30 ABD tarımdışı istihdam
16:30 ABD işsizlik
16:30 ABD ortalama saatlik ücretler
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TSİ 13 OCAK PAZARTESİ
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12:30 İngiltere GSYH
12:30 İngiltere sanayi üretimi
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TSİ 14 OCAK SALI
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16:30 ABD TÜFE
16:30 ABD çekirdek TÜFE
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TSİ 15 OCAK ÇARŞAMBA
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12:30 İngiltere TÜFE
13:00 Euro bölgesi sanayi üretimi
16:30 ABD New York Fed imalat endeksi
16:30 ABD ÜFE
16:30 ABD çekirdek ÜFE
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TSİ 16 OCAK PERŞEMBE
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10:00 Almanya TÜFE
16:30 ABD işsizlik maaş başvuruları
16:30 ABD Philadelphia Fed endeksi
16:30 ABD perakende satışlar
16:30 ABD çekirdek perakende satışlar
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TSİ 17 OCAK CUMA
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13:00 Euro bölgesi TÜFE
16:30 ABD yeni konut inşaatları
16:30 ABD inşaat ruhsatları
17:15 ABD sanayi üretimi
17:15 ABD kapasite kullanımı
18:00 ABD Mich tüketici güven endeksi
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TSİ 22 OCAK ÇARŞAMBA
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18:00 ABD ikinci el konut satışları
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TSİ 23 OCAK PERŞEMBE
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15:45 ECB politika faizi
15:45 ECB mevduat faizi
16:30 ABD işsizlik maaş başvuruları
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TSİ 24 OCAK CUMA
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11:30 Almanya imalat PMI
11:30 Almanya hizmetler PMI
12:00 Euro bölgesi imalat PMI
12:00 Euro bölgesi hizmetler PMI
17:45 ABD Markit imalat PMI
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TSİ 27 OCAK PAZARTESİ
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12:00 Almanya Ifo endeksi
18:00 ABD yeni konut satışları
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TSİ 28 OCAK SALI
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16:30 ABD dayanıklı mal siparişleri
18:00 ABD tüketici güven endeksi
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TSİ 29 OCAK ÇARŞAMBA
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18:00 ABD bekleyen konut satışları
22:00 Fed politika faizi
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TSİ 30 OCAK PERŞEMBE
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13:00 Euro bölgesi işsizlik
15:00 BoE politika faizi
16:30 ABD GSYH
16:30 ABD çekirdek GSYH
16:30 ABD işsizlik maaş başvuruları
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TSİ 31 OCAK CUMA
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13:00 Euro bölgesi TÜFE
13:00 Euro bölgesi GSYH
16:30 ABD kişisel gelirler
16:30 ABD kişisel harcamalar
16:30 ABD çekirdek PCE
17:45 ABD Chicago PMI
18:00 ABD Mich. tüketici güven endeksi
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