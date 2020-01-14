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  4. TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 09:01 | Son Güncelleme

TÜRKİYE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01  10:00     Sanayi üretimi 14/01  10:00     Perakende Satış Endeksleri 14/01  10:00     Ciro Endeksleri 14/01  10:00     Sanayi Üretim Endeksi 14/01  10:00     Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi 14/01  10:00     Açık İş İdari Kayıtları 15/01  11:00     Bütçe dengesi 15/01  10:00     Konut Satış İstatistikleri 16/01  14:00     TCMB politika faizi 16/01  10:00     Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu 17/01  10:00     Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri 20/01  17:30     Merkezi yönetim borç stoku 20/01  10:00     Uluslararası Yatırım Pozisyonu 20/01  10:00     Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi 22/01  10:00     Hahehalkı Yurtiçi Turizm İstatistikleri 23/01  10:00     Tüketici güven endeksi 24/01  10:00     Katı Yakıtlar 24/01  10:00     Kurulan ve Kapanan Şirketler 27/01  10:00     Kapasite kullanım oranı 27/01  10:00     Reel kesim güven endeksi 27/01  10:00     Sektörel Güven Endeksleri 29/01  10:00     Ekonomik güven endeksi 30/01  10:00     Motorlu Kara Taşıtları 31/01  10:00     Dış ticaret dengesi 31/01  10:00     Turizm gelirleri 31/01  11:00     Giriş çıkış yapanlar -------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         14 OCAK SALI -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16:30      ABD TÜFE 16:30      ABD çekirdek TÜFE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         15 OCAK ÇARŞAMBA -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12:30      İngiltere TÜFE 13:00      Euro bölgesi sanayi üretimi 16:30      ABD New York Fed imalat endeksi 16:30      ABD ÜFE 16:30      ABD çekirdek ÜFE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         16 OCAK PERŞEMBE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10:00      Almanya TÜFE 16:30      ABD işsizlik maaş başvuruları 16:30      ABD Philadelphia Fed endeksi 16:30      ABD perakende satışlar 16:30      ABD çekirdek perakende satışlar -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         17 OCAK CUMA -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13:00      Euro bölgesi TÜFE 16:30      ABD yeni konut inşaatları 16:30      ABD inşaat ruhsatları 17:15      ABD sanayi üretimi 17:15      ABD kapasite kullanımı 18:00      ABD Mich tüketici güven endeksi -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         22 OCAK ÇARŞAMBA -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18:00      ABD ikinci el konut satışları -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         23 OCAK PERŞEMBE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15:45      ECB politika faizi 15:45      ECB mevduat faizi 16:30      ABD işsizlik maaş başvuruları -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         24 OCAK CUMA -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11:30      Almanya imalat PMI 11:30      Almanya hizmetler PMI 12:00      Euro bölgesi imalat PMI 12:00      Euro bölgesi hizmetler PMI 17:45      ABD Markit imalat PMI -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         27 OCAK PAZARTESİ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12:00      Almanya Ifo endeksi 18:00      ABD yeni konut satışları -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         28 OCAK SALI -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16:30      ABD dayanıklı mal siparişleri 18:00      ABD tüketici güven endeksi -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         29 OCAK ÇARŞAMBA -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18:00      ABD bekleyen konut satışları 22:00      Fed politika faizi -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         30 OCAK PERŞEMBE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13:00      Euro bölgesi işsizlik 15:00      BoE politika faizi 16:30      ABD GSYH 16:30      ABD çekirdek GSYH 16:30      ABD işsizlik maaş başvuruları -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         31 OCAK CUMA -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13:00      Euro bölgesi TÜFE 13:00      Euro bölgesi GSYH 16:30      ABD kişisel gelirler 16:30      ABD kişisel harcamalar 16:30      ABD çekirdek PCE 17:45      ABD Chicago PMI 18:00      ABD Mich.

TÜRKİYE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/01 10:00 Sanayi üretimi
14/01 10:00 Perakende Satış Endeksleri
14/01 10:00 Ciro Endeksleri
14/01 10:00 Sanayi Üretim Endeksi
14/01 10:00 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi
14/01 10:00 Açık İş İdari Kayıtları
15/01 11:00 Bütçe dengesi
15/01 10:00 Konut Satış İstatistikleri
16/01 14:00 TCMB politika faizi
16/01 10:00 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu
17/01 10:00 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri
20/01 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
20/01 10:00 Uluslararası Yatırım Pozisyonu
20/01 10:00 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi
22/01 10:00 Hahehalkı Yurtiçi Turizm İstatistikleri
23/01 10:00 Tüketici güven endeksi
24/01 10:00 Katı Yakıtlar
24/01 10:00 Kurulan ve Kapanan Şirketler
27/01 10:00 Kapasite kullanım oranı
27/01 10:00 Reel kesim güven endeksi
27/01 10:00 Sektörel Güven Endeksleri
29/01 10:00 Ekonomik güven endeksi
30/01 10:00 Motorlu Kara Taşıtları
31/01 10:00 Dış ticaret dengesi
31/01 10:00 Turizm gelirleri
31/01 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA
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TSİ 14 OCAK SALI
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16:30 ABD TÜFE
16:30 ABD çekirdek TÜFE
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TSİ 15 OCAK ÇARŞAMBA
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12:30 İngiltere TÜFE
13:00 Euro bölgesi sanayi üretimi
16:30 ABD New York Fed imalat endeksi
16:30 ABD ÜFE
16:30 ABD çekirdek ÜFE
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TSİ 16 OCAK PERŞEMBE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10:00 Almanya TÜFE
16:30 ABD işsizlik maaş başvuruları
16:30 ABD Philadelphia Fed endeksi
16:30 ABD perakende satışlar
16:30 ABD çekirdek perakende satışlar
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TSİ 17 OCAK CUMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13:00 Euro bölgesi TÜFE
16:30 ABD yeni konut inşaatları
16:30 ABD inşaat ruhsatları
17:15 ABD sanayi üretimi
17:15 ABD kapasite kullanımı
18:00 ABD Mich tüketici güven endeksi
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TSİ 22 OCAK ÇARŞAMBA
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18:00 ABD ikinci el konut satışları
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TSİ 23 OCAK PERŞEMBE
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15:45 ECB politika faizi
15:45 ECB mevduat faizi
16:30 ABD işsizlik maaş başvuruları
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TSİ 24 OCAK CUMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11:30 Almanya imalat PMI
11:30 Almanya hizmetler PMI
12:00 Euro bölgesi imalat PMI
12:00 Euro bölgesi hizmetler PMI
17:45 ABD Markit imalat PMI
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TSİ 27 OCAK PAZARTESİ
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12:00 Almanya Ifo endeksi
18:00 ABD yeni konut satışları
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TSİ 28 OCAK SALI
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16:30 ABD dayanıklı mal siparişleri
18:00 ABD tüketici güven endeksi
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TSİ 29 OCAK ÇARŞAMBA
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18:00 ABD bekleyen konut satışları
22:00 Fed politika faizi
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TSİ 30 OCAK PERŞEMBE
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13:00 Euro bölgesi işsizlik
15:00 BoE politika faizi
16:30 ABD GSYH
16:30 ABD çekirdek GSYH
16:30 ABD işsizlik maaş başvuruları
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TSİ 31 OCAK CUMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13:00 Euro bölgesi TÜFE
13:00 Euro bölgesi GSYH
16:30 ABD kişisel gelirler
16:30 ABD kişisel harcamalar
16:30 ABD çekirdek PCE
17:45 ABD Chicago PMI
18:00 ABD Mich. tüketici güven endeksi

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