FİNANS

Türkiye ve Katar arasında anlaşma sağlandı! 15 milyar dolar yatırım paketi için imzalar atıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.08.2018 00:11 | Son Güncelleme

Türkiye ve Katar merkez bankaları 15 milyar dolarlık yatırım paketinin ilk adımını, ikili Para Takası (Swap) Anlaşması imzalayarak attı.

Türkiye ve Katar arasında anlaşma sağlandı! 15 milyar dolar yatırım paketi için imzalar atıldı

Türkiye ve Katar merkez bankaları 15 milyar dolarlık yatırım paketinin ilk adımını, ikili Para Takası (Swap) Anlaşması imzalayarak attı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından edinilen bilgiye göre Katar'ın Türkiye'ye yönelik 15 milyar dolarlık yatırım paketini hayata geçirme kararının ilk adımı atıldı.

PARA TAKAS ANLAŞMASI İMZALANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında ikili iş birliğini geliştirmek amacıyla Para Takas Anlaşması imzalandı.

Anlaşma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ve Katar Merkez Bankası Başkanı Abdullah Bin Saud Al-Thani tarafından imzalandı. Katar Merkez Bankasının genel merkezinde gerçekleşen imza törenine her iki ülkeden yetkililer katıldı.

ANLAŞMA ÜLKE REZERVLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNE KATKI SAĞLAYACAK

Söz konusu anlaşmayla, iki ülke arasında yerel para birimleri üzeriden gerçekleştirlen ticaretin kolaylaştırılmasının yanı sıra finansal istikrarın desteklenmesi hedefleniyor. Anlaşma, ülke rezervlerinin güçlendirilmesine de katkı sağlayacak.

Anlaşma kapsamında ilk aşamada kullanılacak kaynağın 3 milyar dolar karşılığı olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
katar türkiye yatırım

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