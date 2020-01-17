İSTANBUL (AA) - GÖKHAN ERGÖÇÜN/YUNUS TÜRK - İslam Kalkınma Bankası (İKB) Grubu Türkiye Bölge Direktörü Salah Jelassi dünyada yatırım fırsatlarının kıt olduğu bir ortamda Türkiye'nin yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam ettiğini söyledi. Jelassi, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, küresel ekonomik sıkıntıları, İKB'nin yeni stratejilerini ve Türkiye'nin mevcut pozisyonu ile ülkenin gelecek projeksiyonlarını değerlendirdi. "Türkiye gibi stratejik konuma sahip bir ülke bulmak çok zor." diyen Jelassi, Türkiye'nin konumu, düzenli iş hayatı ve gelişmiş insan kapasitesi ile büyümeye devam etmek ve kalkınma hedeflerini yakalamak için çok büyük bir potansiyeli olduğunu söyledi. Jelassi, küresel ekonomik problemlere değinerek, politik meselelerin küresel bir krize sebebiyet verdiğini ve gelişmekte olan ekonomiler üzerinde baskı oluşturarak onları etkilediğini kaydetti. ABD politikalarının gelişmekte olan ekonomilere zorluklar yarattığını da ekleyen Jelassi, Asya ülkeleri ve Türkiye'nin bu zorlukları tecrübe ettiğini anımsattı.

Jelassi, "Fakat biz bu küresel durumun iyileşme kaydettiğine inanıyoruz, Türkiye en çok iyileşme gösteren ülkelerden biri olacak." diyerek Türkiye'nin diğer gelişmekte olan ekonomilerle kıyaslandığında çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti ve "Biz 2019 yılını güzel haberlerle kapattık, umuyorum ki olumlu patika 2020 yılında ve sonrasında da devam edecek. Ben eminim ki Türkiye'nin çok hızlı iyileştiğine şahit olacağız. Dünyada yatırım fırsatları kıt fakat Türkiye yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam ediyor." yorumunu yaptı. - Afrika Türkiye'ye minnettar İKB Grubu'nun yeni bir iş modeli benimsemek zorunda kaldığına işaret eden Jelassi, bankanın artık belirtiler yerine problemlerin temel nedenlerine odaklandığını açıkladı. "İKB Grubu üye ülkelerini yukarıya çıkarmak için bir paradigma değişikliği yaşamak zorunda kaldı." diyen Jelassi, her bir ülkede yeni bir strateji belirlendiğini ve potansiyeli yüksek sektörlere odaklanıldığını anlattı. Jelassi bu sektörlerin çoğunlukla tekstil, otomotiv ve inşaat olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin bu sektörlerdeki potansiyeline dikkati çekti.