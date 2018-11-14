Türkiye'ye geri dön! 24 bin TL aylığı al

Türkiye'ye gelen lider araştırmacılar çalışmalarını Türkiye'nin önde gelen akademi, sanayi kurum ve kuruluşları veya kamu kurumlarında yürütebilecekler. Bu anlamda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine yönelik hem akademi hem de sanayide ihtiyaç duyulan bilginin yurt dışından Türkiye'ye getirilmesi mümkün olacak.