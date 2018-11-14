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Türkiye'ye geri dön! 24 bin TL aylığı al

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.11.2018 09:57 | Son Güncelleme

Tersine beyin göçünü hızlandırmak amacıyla başlatılan ‘Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’ destekleri açıklandı. Buna göre araştırması için 1 milyon TL başlangıç ödeneği verilecek araştırmacılar, ayda 24 bin TL burs alacak. Destekler eş ve çocukları da kapsayacak.

Türkiye'ye geri dön! 24 bin TL aylığı al

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tersine beyin göçünü hızlandırmak amacıyla TÜBİTAK bünyesinde sürdürülen 'Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı'nı, 'Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na dönüştürdüklerini açıkladı.

Varank, başta Türk bilim insanları olmak üzere nitelikli araştırmacıların Türkiye'ye gelmelerini teşvik etmek istediklerini belirterek, program kapsamında 24-36 ay arasında destek verileceğini ve 15 Aralık'ta çağrıya çıkılacağını söyledi.

Varank destekler hakkında şu bilgileri verdi:

  • Bu destek tasarlanırken, nitelikli insan gücünü çekmeyi başaran, uluslararası çalışmalarda ön plana çıkan gelişmiş ülkeler ve yeni gelişen ekonomilerdeki uygulamalar analiz edildi. 10 ülkeden 56 farklı destek programı incelendi. Araştırmacı başlangıç paketi ödeneği, genç araştırmacılar için 500 bin TL, deneyimli araştırmacılar için bir milyon TL olacak. Ödenek, araştırmacıların kendisine değil, kendilerine ev sahipliği yapan kuruma aktarılacak. Ayrıca, başlangıç paketlerinin yanında ev sahibi kuruma 720 bin TL'ye kadar araştırma desteği verilebilecek. Bunların yanında aylık 3 bin 750 TL yönetim ve idari maliyetler ödeneği de aktarılacak.


ÇALIŞMALARINI TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN KURULUŞLARINDA YÜRÜTEBİLECEKLER

-Türkiye'ye gelen lider araştırmacılar çalışmalarını Türkiye'nin önde gelen akademi, sanayi kurum ve kuruluşları veya kamu kurumlarında yürütebilecekler.

  • Araştırmacıların aylık yaşam giderlerine yönelik burs genç araştırmacılar için 20, deneyimli araştırmacılar için 24 bin TL olacak. Burslar araştırmacıların kendilerine verilecek. Araştırmacıların eş ve çocukları için de aylık 2 bin 250 TL aile ödeneği sağlanacak. Araştırmacı ve Türkiye'ye gelen tüm ailesi de sağlık sigorta desteğinden yararlanabilecek. Araştırmacı ve ailesinin Türkiye'ye geliş uçak bileti masrafı da karşılanacak.

EKİP KURABİLECEKLER

  • Türkiye'ye gelen lider araştırmacılar çalışmalarını Türkiye'nin önde gelen akademi, sanayi kurum ve kuruluşları veya kamu kurumlarında yürütebilecekler. Bu anlamda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine yönelik hem akademi hem de sanayide ihtiyaç duyulan bilginin yurt dışından Türkiye'ye getirilmesi mümkün olacak.

  • Türkiye'ye gelen lider araştırmacıların kendi ekiplerini ülkemizde kurabilmelerine yönelik her türlü imkan sağlanacak. Araştırma ekibindeki doktora öğrencilerine aylık 4 bin 500 TL burs verilecek. Her ekip için burs verilecek öğrenci sayısı 5 ile sınırlı tutulacak.
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Anahtar Kelimeler:
beyin göçü Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
tamam güzel gelişme de siz önce her sene 300-400 bin genç neden beyin göçü yapıyor onu araştırın ve önlemini alsanız daha iyi olmaz mı ? Ki bunların çoğu mühendis .
yani bu beyin göçünü hızlandırır ki... ben neden burada araştırma yapayım? dışardan gelen de aynı işi yapacak o milyon tllik destek alırken ben asgari ücret.... yöneticilik yeteneğinizi seveyim...
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