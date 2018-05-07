'Konutta yeni kampanya başlatılacak'

Büyümenin hem kaliteli olduğunu hem de tabana yayıldığını söyleyen Yıldırım, kurdaki seviyelerin nedeni olarak ise Türkiye'nin enerji faturasına işaret etti.

Yıldırım yüksek faiz ve enflasyonun kısmen aktif dış politikayla ilgili olduğunu söyledi.

Konut satışları mart ayında yüzde 14 ile keskin bir düşüş göstermiş, yılın ilk 3 ayında ise yüzde 7 azalma kaydetmişti.

Hafta sonu konut sektörü için önemli bir adım atılmış, konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranı da yüzde 4'ten 3'e indirilmişti.

Türkiye Bankalar Birliği 61. Genel Kurulunda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Konut stoğunu azaltmak için bir kampanya başlatılacak, böylece çarkları konut sektöründe tekrar döndürmeye başlayacağız" dedi. Yıldırım, "Kampanyaya Ziraat Bankası ve diğer bankaların katılacak" ifadesini kullandı.

TBB'ye çağrı: Bankalar kâr etmiyorsa faizi indirin

Yıldırım, TBB Başkanı Hüseyin Aydın'ın konuşmasına atıf yaparak, "Hüseyin Bey, 'yüksek faiz bizim için iyi bir şey değil, yüksek faizden bankalar kar etmiyor' gibi bir şey dedi, o zaman indirelim" dedi.

"Bütçe hedefinde sapma yok"

"Bizim ödevimiz cari açığı, bütçe açığını planladığımız düzeyde tutmak" diye konuşan Yıldırım, bütçe açığı hedefinde sapma olmadığını hatta iyileşme bile olabileceğini bildirdi.

Başbakan Yıldırım, yeniden yapılandırma ile ilgili olarak ise, "Bu bir suç değil" yorumunu yaptı.