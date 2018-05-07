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'Konutta yeni kampanya başlatılacak'

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.05.2018 13:40 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, konut stokunun azaltılması için kampanya başlatılacağını duyurdu. Yıldırım, "Kampanyaya Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer bankalar da katılacak" bilgisini paylaştı. Faizleri de indirin çağrısında bulundu.

'Konutta yeni kampanya başlatılacak'

Türkiye Bankalar Birliği 61. Genel Kurulunda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Konut stoğunu azaltmak için bir kampanya başlatılacak, böylece çarkları konut sektöründe tekrar döndürmeye başlayacağız" dedi. Yıldırım, "Kampanyaya Ziraat Bankası ve diğer bankaların katılacak" ifadesini kullandı.

Hafta sonu konut sektörü için önemli bir adım atılmış, konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranı da yüzde 4'ten 3'e indirilmişti.

Konut satışları mart ayında yüzde 14 ile keskin bir düşüş göstermiş, yılın ilk 3 ayında ise yüzde 7 azalma kaydetmişti.

"Merkez tedbir almaya devam edecek"

Yıldırım yüksek faiz ve enflasyonun kısmen aktif dış politikayla ilgili olduğunu söyledi.

Büyümenin hem kaliteli olduğunu hem de tabana yayıldığını söyleyen Yıldırım, kurdaki seviyelerin nedeni olarak ise Türkiye'nin enerji faturasına işaret etti.

Yıldırım, TCMB'nin bugünkü hamlesi sonrası, "Merkez Bankası gerek kur dalgalanmaları gerek piyasaların kredi ihtiyaçlarını dikkate alarak dinamik yönetişim süreciyle gerekli tedbirleri almaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

TBB'ye çağrı: Bankalar kâr etmiyorsa faizi indirin

Yıldırım, TBB Başkanı Hüseyin Aydın'ın konuşmasına atıf yaparak, "Hüseyin Bey, 'yüksek faiz bizim için iyi bir şey değil, yüksek faizden bankalar kar etmiyor' gibi bir şey dedi, o zaman indirelim" dedi.

"Bütçe hedefinde sapma yok"

"Bizim ödevimiz cari açığı, bütçe açığını planladığımız düzeyde tutmak" diye konuşan Yıldırım, bütçe açığı hedefinde sapma olmadığını hatta iyileşme bile olabileceğini bildirdi.

Başbakan Yıldırım, yeniden yapılandırma ile ilgili olarak ise, "Bu bir suç değil" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Binali Yıldırım faiz banka

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
ekonomi bitmiş
Desene Memleketi batırdık, tüy dikme zamanı
Seni kim takar. Bu ülkenin kukla başbakanı. Reis demeden inmez. Bu surece o bile zor
Battıkça batıyorlar.
devlet bankaları öncelikle faizleri indirse özel bankalar mecbur kalıp faiz indirimine gider bence
İNDİRİN DEMEYLE FAİZMİ İNERMİŞ.SEÇİMDEN SONRA DAHA BETERİ OLACAK.BUNLARIN DİPLOMASININ HEPSİ ÇAKMA VE SAHTE.İYİ OKUMA YAPMAYANLA YOLA GİDERSEN OLACAĞI BU.
ona kalırsa türkiye akpyi de haketmiyor ama maalesef 16 yıldır çekiyoruz
Ne mutlu bize ki talimat veverek faizin ineceğini zanneden bir Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız var..
Doların 4.26 tl. olmasını hak ediyor mu peki?
Sayın başbakan milletin anası ağladı siz daha yeni mi uyandınız
TALİMATLA FAİZ İNDİĞİ NEREDE GÖRÜLMÜŞ. O ZAMAN DOLAR DA 9 TL OLUR .
düşük profilli boş bakan, dünyada bu tür talimatlı yönetimlere diktatörlük diyorlar, faizin düşmesi için sizlerin istifası, en basit tanımıyla ülkenin güven odaklı, yatırım yapılabilir ülke olması lazım, anladın mı düşük profil
devlet bankaları öncelikle faiz indirimine gitse, özel bankalar mecburen indirime geçer
su faizleri indirin deneyle olmuyor şartlar oluşması lazim döviz altın almış başını gitmiş, indirim değil faiz arttırımı şart görünüyor, isin doğrusu bu.
1990 yıllarda türkiye sırf serbest kura geçsin diye 3 tane kırizi yedi..parası olan zengin ve yabancı türkiyede o gün dünyaları kazan dı..bankaların ve merkez bankan şu anda daha güçlü..ihracatın daha fazla..sabit faiz ve kur politikası milleti rahatlatır..millet kazansın artık zengin ve yabancı değil..
ülke batmış dolar 4.30 olmus hala faiz indirin diyor. ısı bilmeyenler basta olursa böyle batağa suruklenirsin.. sizde farkındasınız yolun sonu geldi ama işte.
Yav nasıl indirecek dolar 4.25, euro 5.10 nasıl indirsin faizleri.Ekonominin kötü yönetimini bankalara bağlamayın.
Dolarıda faizi de sabitle..petrole ikide bir zam yapmadan kurtul..ürün lerin ithalindeki farktan kurtul..dış baskıdan sorosculardan kurtul..kendi merkez bankanı kendin yönet bırakma sorosculara.
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