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Türkiye'de 2020 işsizlik oranı yüzde 13,2

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.03.2021 11:12 | Son Güncelleme

TÜİK 2020 işsizlik verilerini açıkladı.

Türkiye'de 2020 işsizlik oranı yüzde 13,2

TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı geçen yıl bir önceki yıla gre yüzde 0,5 azalarak yüzde 13,2 oldu. Genç işsizliği ise yüzde 25,3 olarak kayıtlara geçti.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılına ilişkin işsizlik verilerini kamuoyu ile paylaştı.

TÜİK'in verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre 408 bin kişi azalarak 4 milyon 61 bin kişi oldu.İşsizlikoranı 0,5 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,7 puanlık azalış ile yüzde 15,3 oldu.

İşsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 33,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) iken, işsizlik oranı en düşük bölge yüzde 6,6 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 268 bin kişi azalarak 26 milyon 812 bin kişi, istihdam oranı ise 2,9 puanlık azalış ile yüzde 42,8 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25,3

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,1 puan azalarak yüzde 25,3, istihdam oranı ise 3,9 puan azalarak yüzde 29,2 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 5,3 puanlık azalışla yüzde 39,1 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yıla göre 2,3 puanlık artışla yüzde 28,3 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK'in 2021 yılının işsizlik verilerini gelecek yıl Nisan ayında açıklaması bekleniyor.

DW/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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