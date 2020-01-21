FİNANS
  4. Türkiye’de arıcı sayısı 60 bine yaklaştı

Türkiye’de arıcı sayısı 60 bine yaklaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 09:12 | Son Güncelleme

Türkiye’de 7 milyon 991 bin arı kovanı ile bal üretimi yapılırken, arıcılıkla uğraşanların sayısı 60 bine yaklaştı.

Türkiye’de 7 milyon 991 bin arı kovanı ile bal üretimi yapılırken, arıcılıkla uğraşanların sayısı 60 bine yaklaştı. Türkiye’de üretilen balların dünyanın en kaliteli ve şifalı balları olduğu ifade edilirken ülkemiz arı kovanı ve bal üretimi açısından dünyada ikinci sırada bulunuyor.
Konuyla ilgili bilgiler veren Trabzon Arıcılar Birliği Başkanı Zekeriya Aydın, özellikle Karadeniz bölgesinde üretilen balların, antioksidan özelliği bakımından tıbbı ballar olarak algılandığını belirterek insan sağlığı açısından yararlı olduğunun kanıtlandığını söyledi. Aydın ”Bölgemizde üretilen Kestane, Ormangülü balları tıbbı bal olarak biliniyor. Özellikle kestane balı, soğuk algınlıklarına karşı yüksek antioksidan özelliği bulunduğundan solunum yolu enfeksiyonlarına çok büyük yararı olduğu kanıtlanmıştır” dedi.

"Dünyanın en kaliteli ve şifalı balları Türkiye’de üretiliyor"
Dünyanın en kaliteli ve şifalı balları Türkiye üretildiğine dikkat çeken Aydın, “Geçen sene Kanada’daydım. Burada dünya balları yarıştı. Birinciliği ve ikinciliği Türkiye aldı. Burada en iyi, en kaliteli bal Türkiye’de olduğu tescil edildi. Daha önceden ikincilik de almıştık. Türkiye bu anlamda çok iyi bir yerde” diye konuştu.
Türkiye’de 7 milyon 991 bin arı kovanı bulunduğunu ve yaklaşık 59 bin kişinin arıcılık yaptığını kaydeden Aydın, “Arı kovanı ve bal üretimi açısından dünyada ikinci sıradayız. Ülkemizde 7 milyon 991 bin arı kovanı ile yıllık 114 bin 471 ton bal üretimi yapılmakta. Arıcılıkla uğraşanların sayı ise 59 bin civarında. Bugün itibariyle Trabzon’da bin 416 asıl, 518 aday olmak üzere bin 934 üyemiz var. 209 bin 400 adet kayıtlı kovanımız bulunurken ayrıca üye olmayıp, il genelinde arıcılıkla iştigal eden 536 arıcımız, 27 bin 713 adet kovanla arıcılık yapmaktadır. 30 kovan üzeri olan arıcı sayımız bin 416, 30 kovanın altındaki arıcı sayımız ise 518. Ayrıca birliğimize üye olmayan 700 kadar arıcımız bulunuyor. Ayrıca arıcılarımıza hizmet vermek amacıyla birliğimize bağlı bal dolum tesisimiz kuruldu. Arıcılarımız ballarını markalı dolum yaptıracağı zaman bize getiriyor. Biz de bu ballardan numune alarak kavanozlara koyup tahlil için İzmir’e gönderiyoruz. Tahlilleri yapılan ballar daha sonra tesislerimizde dolumu yapılıyor. Üreticimiz dolum yapılan kavanozlara isterse kendi markasını, isterse birliğin markasını yazdırabilir. Birliğimizin ballarını marketlere koyamıyoruz. Çünkü marketlerde raf parası çok pahalı. Dolayısıyla birlik olarak altından çıkamıyoruz. Arıcılarımız dolum yaptıkları balları kendi imkanlarıyla değişik yerlerde satıyor. Arıcılarımız bal üretiminin yanında Polen, Arı sütü, Propolis, balmumu ve arı zehiri üretimi de yapmaktadır” dedi.

"Katkısız bal mumu üretiyoruz"
Tesislerde katkısız bal mumu ürettiklerini ifade eden Aydın, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yüzde 50 hibeli Kırsal Kalkınma projesinden yararlanarak modern bir bal paketleme tesisi inşa ettik. Tesisimizde, 2009 yılından beri gerek ‘tray-bir’ markalı gerekse üyelerimizin kendi markaları ile bal paketleme yapmaktayız. Yıllık ortalama 150 civarında üyemizin balını paketlemekteyiz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yüzde 50 hibeli kırsal Kalkınma projesinden yararlanarak balmumu, polen, propolis ve arıcılık destek ürünü olan arı keki üretimi yapmak üzere ikinci tesisimizi kurduk. 2015 yılı itibariyle arıcılarımıza hizmet vermeye başladık. Tesislerimizde katkısız bal mumu üretiyoruz. Tarım il Müdürlüğü ekipleri her yıl buradan numune alarak tahlile gönderiyor. Dolayısıyla burada ürettiğimiz bal mumlarını arıcılarımıza dağıtıyoruz. Bizim arıcılarımızın ürettiği ballar da sıkıntı olmuyor” diye konuştu.
Aydın, arıcıların eğitimli ve bilgili olduğunu belirterek "İlimiz arıcıları eğitimli ve bilgilidir. Tarım ve Orman Müdürlüğü uzman ekiplerince eğitim alan arıcılarımız sertifikalarını alarak arıcılık yapıyor. Birlik olarak arıcılarımız, deneyimli hocalarımız tarafından konferanslar, paneller verilerek sürekli bilgilendiriliyor” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Giyinmek istemiyorum' dedi, sokak ortasında çırılçıplak soyunup... 'Giyinmek istemiyorum' dedi, sokak ortasında çırılçıplak soyunup...
'KDV indirimi, yumurta üreticisine nefes aldırdı''KDV indirimi, yumurta üreticisine nefes aldırdı'
Gram ve çeyrek altın ne kadar?Gram ve çeyrek altın ne kadar?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Akaryakıtta büyük oyun

Akaryakıtta büyük oyun

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cep telefonu satışında taksit sayısı düşürüldü

Cep telefonu satışında taksit sayısı düşürüldü

Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

Resmi Gazete'de yayımlandı! Ticaret Bakanlığı 3 bin 500 lirayı geçen cep telefonlarında taksiti 3 aya indirdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Taksit sayılarına düzenleme

'KDV indirimi, yumurta üreticisine nefes aldırdı'

'KDV indirimi, yumurta üreticisine nefes aldırdı'

Altın fiyatları 21 Ocak: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Dünya Ekonomik Forumu Toplantıları Davos'ta Başlıyor

Dünya Ekonomik Forumu Toplantıları Davos'ta Başlıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.