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  4. Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 47 milyar metreküp doğal gaz sisteme girdi

Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 47 milyar metreküp doğal gaz sisteme girdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.01.2020 11:36 | Son Güncelleme

Türkiye'nin doğal gaz sistemine giren toplam miktar, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 6,33 azalarak 46 milyar 835 milyon 429 bin metreküpe düştü - Bu dönemde Türkiye'ye en çok doğal gaz girişinin gerçekleştiği ay 6 milyar 221 milyon 985 bin metreküple ocak oldu - En düşük doğal gaz girişi ise 2 milyar 493 milyon 346 bin metreküple haziranda gerçekleşti

MURAT TEMİZER - Türkiye'nin doğal gaz sistemine giren toplam miktar, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 6,33 azalarak 46 milyar 835 milyon 429 bin metreküpe geriledi.

AA muhabirinin Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin enerjide yerli ve yenilenebilir kaynaklara ağırlık verdiği 2019'da ülkeye giren doğal gaz miktarında düşüş yaşandı.

Doğal gaz ihracatının düşük olduğu Türkiye'de toplam tüketimin de giriş miktarına yakın olması bekleniyor.

Türkiye'ye giren doğal gaz miktarı 2018'de yaklaşık 50 milyar metreküp olarak hesaplanmış, toplam tüketim miktarı ise 49 milyar 328 milyon metreküp olarak gerçekleşmişti.

Türkiye'nin doğal gaz sistemine giren toplam miktar, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 6,33 azalarak 46 milyar 835 milyon 429 bin metreküpe düştü. Böylece, 2017'de ülke tarihindeki en yüksek seviye olan 53 milyar 857 milyon metreküplük tüketimin ardından 2018'de yaşanan düşüşün geçen yıl da sürdüğü tahmin ediliyor.

- En çok gaz girişi ocakta, en az haziranda

Türkiye'ye geçen yıl en fazla doğal gaz girişinin gerçekleştiği ay 6 milyar 221 milyon 985 bin metreküple ocak oldu. En düşük doğal gaz girişi ise 2 milyar 493 milyon 346 bin metreküple haziranda gerçekleşti.

Doğal gaz tüketiminde yılın ilk günlerinde beklenenden olumsuz seyreden hava şartları nedeniyle 8 Ocak 2019'da günlük 245 milyon metreküple rekor kırılmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "8 Ocak günü tüm zamanların rekorunu kırarak ülke çapında 245 milyon metreküpü aşan doğal gaz tüketimi gerçekleşti. Doğal gaz arz güvenliğimizi sağlamaya yönelik aldığımız önlemler sayesinde bu rekor artışı hiçbir kesinti veya kısıntıya gitmeden karşıladık." ifadesini kullanmıştı.

Geçen yıl 40 yerleşim yerine daha doğal gaz ulaştırıldı ve toplamda 550 yerleşim yerine gaz arzı sağlanmış oldu. Nüfusun yüzde 81'inin kullanma imkanına sahip olduğu doğal gazın iletim ve dağıtım ağı 162 bin kilometreyi aştı.

Bakan Dönmez'in sosyal medya hesabından 31 Aralık 2019'da yaptığı paylaşıma göre, Türkiye'nin gaz depolama kapasitesi 3,44 milyar metreküpe yükseldi ve sisteme gaz verme kapasitesi 318 milyon metreküp oldu.

Türkiye'nin doğal gaz ithalatında LNG'nin payı 2018'de yüzde 22,5'e kadar yükselmişti. Düşen LNG fiyatları ve arz fazlası nedeniyle geçen yılın toplam gaz ithalatı içinde LNG'nin payının da artması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
BOTAŞ doğal gaz enerji ithalat LNG tüketim

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