Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 47 milyar metreküp doğal gaz sisteme girdi

MURAT TEMİZER - Türkiye'nin doğal gaz sistemine giren toplam miktar, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 6,33 azalarak 46 milyar 835 milyon 429 bin metreküpe geriledi.

AA muhabirinin Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin enerjide yerli ve yenilenebilir kaynaklara ağırlık verdiği 2019'da ülkeye giren doğal gaz miktarında düşüş yaşandı.

Doğal gaz ihracatının düşük olduğu Türkiye'de toplam tüketimin de giriş miktarına yakın olması bekleniyor.

Türkiye'ye giren doğal gaz miktarı 2018'de yaklaşık 50 milyar metreküp olarak hesaplanmış, toplam tüketim miktarı ise 49 milyar 328 milyon metreküp olarak gerçekleşmişti.

Türkiye'nin doğal gaz sistemine giren toplam miktar, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 6,33 azalarak 46 milyar 835 milyon 429 bin metreküpe düştü. Böylece, 2017'de ülke tarihindeki en yüksek seviye olan 53 milyar 857 milyon metreküplük tüketimin ardından 2018'de yaşanan düşüşün geçen yıl da sürdüğü tahmin ediliyor.

- En çok gaz girişi ocakta, en az haziranda