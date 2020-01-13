Türkiye’de kurulan Ar-Ge merkezi sayısı 1227’ye ulaştı

İstanbul, 13 Ocak DHA - Türkiye’de kurulan toplam araştırma-geliştirme (Ar-Ge) merkezlerinin sayısı 1,227 düzeyine yükseldi.

Sektör bazında bakıldığında; yazılım 112, bilgisayar ve iletişim teknolojileri 79 olmak üzere toplamda 191 Ar-Ge merkeziyle bilişim sektörü birinci sırada yer alıyor.

Bu sektörü sırasıyla makine ve teçhizat imalatı 179 ve otomotiv yan sanayi 129 takip ediyor. İl bazında en fazla Ar-Ge merkezi ise 422 ile İstanbul’da bulunuyor.

Türkiye’de 2015’te faaliyette olan Ar-Ge merkezi sayısı 232’yken bu rakam 2018 yılında 900’e ulaştı. 2020 yılı itibariyle güncel Ar-Ge merkezi sayısı ise 1227 düzeyinde. Ar-Ge/Tasarım Merkezi kurulumu, yönetimi, Ar-Ge hibe desteği, Ar-Ge ürünlerinin seri üretimi ve SGK teşvikleri gibi konularda danışmanlık hizmetleri sunan Experto’nun Yönetim Kurulu Başkanı Jülide Birol, günümüzde Ar-Ge’nin sürdürülebilir ekonomik büyüme için en önemli araçlardan biri haline dönüştüğünün altını çizdi ve ekledi:

"Rekabetin acımasız olduğu günümüz dünyasında Ar-Ge artık üretim, satış gibi organik bir fonksiyon üstleniyor. 11. Kalkınma Planında Ar-Ge’nin de bir ekosistem dahilinde ele alındığını görüyoruz.

"Devlet burada ekosistemi, finans sektörünü de içine alacak şekilde genişleterek ilgili bütün aktörler arasında eşgüdüm sağlama işlevini yükleniyor.

"Diğer bir yandan son yıllarda Ar-Ge merkezi sayısında yaşanan artış da bize gösteriyor ki şirketler artık Ar-Ge üzerine kurulu bir yapılaşmaya doğru gidiyor.

"Tüm bu gelişmeler ışığında şunu unutmamak gerekiyor ki şirketlerin amacı ihracat artışı, pazar payı artışı için Ar-Ge olduğunda büyüme de kendiliğinden gelecektir." (Fotoğraflı)

