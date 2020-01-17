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  4. Türkiye'de sanayinin çarkları AB'den hızlı döndü

Türkiye'de sanayinin çarkları AB'den hızlı döndü

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 11:07 | Son Güncelleme

Türkiye, sanayi üretimini Kasım 2019'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artırırken, verileri açıklanan 25 AB ülkesinden 23'ünü geride bıraktı - Sanayi üretimi geçen yıl kasımda AB'de yüzde 1,3, Avro Bölgesi'nde ise yüzde 1,5 azaldı - Bu dönemde sanayi üretimini en fazla artıran ülkeler yüzde 5,7 ile Macaristan ve yüzde 5,6 ile Polonya olurken, Birliğin lokomotif ülkelerinden Almanya'nın sanayi üretimi yüzde 4, Hollanda'nın yüzde 2,1 ve Birleşik Krallık'ın yüzde 1,9 geriledi

DİLARA ZENGİN - Sanayi üretimi Avrupa Birliğinde (AB) Kasım 2019'da yıllık bazda yüzde 1,3 azalırken, Türkiye aynı dönemde üretimini yüzde 5,1 artırdı ve verileri açıklanan 25 AB ülkesinden 23'ünün üzerinde performans gösterdi.

AA muhabirinin AB İstatistik Kurumu (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, AB genelinde 2019'un ikinci yarısından itibaren negatif seyreden sanayi üretimi Kasım 2019'da da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 geriledi. Avro Bölgesi'nde ise sanayi üretimi aynı dönemde yüzde 1,5 azaldı.

Türkiye'de ise sanayi üretimi, Kasım 2019'da yıllık bazda Avrupa ortalamasının üzerinde performans gösterdi. Bu dönemde ülkenin sanayi üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artış kaydetti. Böylece Türkiye bu performansıyla verileri açıklanan 25 AB ülkesinden 23'ünü geride bıraktı.

- Sanayi üretiminin en yüksek olduğu ülke Macaristan

Avrupa'da bu dönemde sanayi üretiminin en yüksek olduğu ülkeler, Türkiye ile benzer sınıflandırmaya tabi tutulan Macaristan ve Polonya oldu. Macaristan'da sanayi üretimi Kasım 2019'da yıllık yüzde 5,7, Polonya'da yüzde 5,6 yükseldi.

Sanayi üretiminin geçen yıl kasımda yıllık bazda en fazla düştüğü ülkeler ise yüzde 8,3 ile Yunanistan, yüzde 7,5 ile Romanya ve yüzde 7,2 ile Estonya oldu.

- Lokomotif ülkeler beklenen performansı gösteremedi

Avrupa ekonomisinin lokomotifi olan Almanya sanayisinde çarklar bu dönemde istenilen performansta işlemedi. Ülkede sanayi üretimi geçen yıl boyu negatif seyrederken, Kasım 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 azaldı.

AB ekonomisinin bir diğer önde gelen ülkesi Fransa'da sanayi üretimi geçen yıl dalgalı bir seyir izledi. Ülkenin sanayi üretimi Kasım 2019'da yıllık bazda yüzde 1,2 arttı. İtalya'da da durum Almanya'dakine benzer bir görünüm sergileyerek, yılın 9 ayında azalış gösterdi. Ülkedeki sanayi üretimi Kasım 2019'da da yıllık bazda 0,6 geriledi.

Hollanda'da ise geçen yıl sadece eylül ve ekim aylarında artış gösteren sanayi üretimi, Kasım 2019'da bir önceki senenin aynı ayına göre yüzde 2,1 azaldı.

Brexit süreci nedeniyle gündemden düşmeyen Birleşik Krallık da söz konusu ayda sanayi üretiminde pozitif performans gösteremedi. Ülkenin sanayi üretimi Kasım 2019'da yıllık yüzde 1,9 düştü.

Eurostat ve TÜİK verilerine göre, Avrupa ülkeleri ve Türkiye'de Kasım 2019 dönemine ait sanayi üretimindeki yıllık bazdaki değişim oranları şöyle:

Yıllık değişim (Yüzde) Macaristan 5,7 Polonya 5,6 Türkiye 5,1 Finlandiya 3,7 İspanya 2,1 Litvanya 1,6 Slovenya 1,3 Fransa 1,2 İsveç 1,2 Malta 0,4 Portekiz 0,3 Letonya -0,2 Bulgaristan -0,3 Hırvatistan -0,4 İtalya -0,6 Norveç -0,9 İrlanda -1,8 Birleşik Krallık -1,9 Hollanda -2,1 Çekya -3,1 Lüksemburg -3,4 Almanya -4 Slovakya -4,4 Danimarka -4,6 Estonya -7,2 Romanya -7,5 Yunanistan -8,3 AB 28 -1,3 AB 19 -1,5

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Anahtar Kelimeler:
Eurostat, kasım 2019, sanayi üretim endeksi, TÜİK, türkiye,

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