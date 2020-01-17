Türkiye'de sanayinin çarkları AB'den hızlı döndü

DİLARA ZENGİN - Sanayi üretimi Avrupa Birliğinde (AB) Kasım 2019'da yıllık bazda yüzde 1,3 azalırken, Türkiye aynı dönemde üretimini yüzde 5,1 artırdı ve verileri açıklanan 25 AB ülkesinden 23'ünün üzerinde performans gösterdi.

AA muhabirinin AB İstatistik Kurumu (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, AB genelinde 2019'un ikinci yarısından itibaren negatif seyreden sanayi üretimi Kasım 2019'da da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 geriledi. Avro Bölgesi'nde ise sanayi üretimi aynı dönemde yüzde 1,5 azaldı.

Türkiye'de ise sanayi üretimi, Kasım 2019'da yıllık bazda Avrupa ortalamasının üzerinde performans gösterdi. Bu dönemde ülkenin sanayi üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artış kaydetti. Böylece Türkiye bu performansıyla verileri açıklanan 25 AB ülkesinden 23'ünü geride bıraktı.

- Sanayi üretiminin en yüksek olduğu ülke Macaristan

Avrupa'da bu dönemde sanayi üretiminin en yüksek olduğu ülkeler, Türkiye ile benzer sınıflandırmaya tabi tutulan Macaristan ve Polonya oldu. Macaristan'da sanayi üretimi Kasım 2019'da yıllık yüzde 5,7, Polonya'da yüzde 5,6 yükseldi.