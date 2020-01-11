Türkiye'de vergi mükellefi sayısı 11 milyonu aştı

DENİZ ÇİÇEK - Türkiye'de vergi mükellefi sayısı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artarak 11 milyonu aştı. İstanbul, 3 milyon 258 bin 25 mükellef sayısıyla ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin, Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen yıl itibarıyla 1 milyon 964 bin 548 gelir, 2 milyon 888 bin 386 gelir stopaj, 2 milyon 30 bin 265 gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi), 783 bin 455 basit usulde vergilendirilen gelir, 848 bin 904 kurumlar ve 2 milyon 754 bin 599 Katma Değer Vergisi (KDV) mükellefi bulunuyor.

Söz konusu vergi türlerinde tespit edilen faal mükellef sayısı geçen yıl 2018'e kıyasla yüzde 2,9 artışla 11 milyon 270 bin 157'ye yükseldi. Mükellef sayısı 2018'de 10 milyon 956 bin 43 olarak kayıtlara geçmişti.

Mükellef sayısında en yüksek artış yüzde 5,2 ile kurumlar vergisinde görüldü. Bunu yüzde 3,2 ile gelir stopaj vergisi ve yüzde 3 ile KDV izledi.

Buna göre, 2018'de 806 bin 622 olan kurumlar vergisi mükellef sayısı geçen yıl 848 bin 904'e ulaştı. Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı 2 milyon 797 bin 479'dan 2 milyon 888 bin 386'ya yükselirken, KDV mükellefi sayısı da 2 milyon 674 bin 151'den 2 milyon 754 bin 599'a çıktı.