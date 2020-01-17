Türkiye'deki konutlara Libyalı ilgisi

ERHAN CİHAN ÜNAL - Türkiye'de 2019'da yabancılara 45 bin 967 konut satılırken, Libya vatandaşlarının yoğun ilgisi dikkati çekti. Konut alımını geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 143 artıran Libyalıların yanı sıra Iraklılar ve İranlılar da öne çıktı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de 2018'de yabancılara 40 bin 44 konut satılırken, 2019'da bu rakam yüzde 14,8 artışla 45 bin 967'ye yükseldi.

Geçen yıl 2018'e kıyasla Türkiye'den en fazla konut sahibi olan 20 ülke içinde 14 ülke vatandaşının alım sayısı arttı, 6 ülke vatandaşının alımında ise düşüş oldu. 2018'de 454 konut alan Libya vatandaşları geçen yıl bu sayıyı yüzde 143 artışla 1103'e çıkardı. Böylelikle Libyalılar Türkiye'den konut alımını oransal olarak en fazla artıran ülke vatandaşı oldu. Libyalıları yüzde 83,8 artışla 1564 konut alan Yemen vatandaşları ve yüzde 75,9 yükselişle 1152 konut alan Filistinliler izledi.

Suudi Arabistan vatandaşlarının aldıkları konut sayısı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 18,8 azalarak 2 bin 208'e düştü. Aynı dönemde Kuveytlilerin konut alımında yüzde 13,5, Almanların alımında yüzde 7,7, Iraklıların alımında yüzde 7,4, Katarlıların alımında yüzde 5,6, Azerbaycanlıların alımında yüzde 4,7 azalış oldu.