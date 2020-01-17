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  4. Türkiye'deki konutlara Libyalı ilgisi

Türkiye'deki konutlara Libyalı ilgisi

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 11:22 | Son Güncelleme

Ülkede geçen yıl yabancılara 46 bine yakın konut satılırken, alım oranının en fazla arttığı ülke vatandaşları yüzde 143 ile Libyalılar oldu - Iraklılar, son 4 yılda olduğu gibi 2019'da da konut alımında ilk sıradaki yerlerini korudu, ikinci sırada İranlılar yer aldı - Bu dönemde konut alımı en çok azalan ülke vatandaşları ise yüzde 18,8 ile Suudiler oldu

ERHAN CİHAN ÜNAL - Türkiye'de 2019'da yabancılara 45 bin 967 konut satılırken, Libya vatandaşlarının yoğun ilgisi dikkati çekti. Konut alımını geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 143 artıran Libyalıların yanı sıra Iraklılar ve İranlılar da öne çıktı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de 2018'de yabancılara 40 bin 44 konut satılırken, 2019'da bu rakam yüzde 14,8 artışla 45 bin 967'ye yükseldi.

Geçen yıl 2018'e kıyasla Türkiye'den en fazla konut sahibi olan 20 ülke içinde 14 ülke vatandaşının alım sayısı arttı, 6 ülke vatandaşının alımında ise düşüş oldu. 2018'de 454 konut alan Libya vatandaşları geçen yıl bu sayıyı yüzde 143 artışla 1103'e çıkardı. Böylelikle Libyalılar Türkiye'den konut alımını oransal olarak en fazla artıran ülke vatandaşı oldu. Libyalıları yüzde 83,8 artışla 1564 konut alan Yemen vatandaşları ve yüzde 75,9 yükselişle 1152 konut alan Filistinliler izledi.

Suudi Arabistan vatandaşlarının aldıkları konut sayısı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 18,8 azalarak 2 bin 208'e düştü. Aynı dönemde Kuveytlilerin konut alımında yüzde 13,5, Almanların alımında yüzde 7,7, Iraklıların alımında yüzde 7,4, Katarlıların alımında yüzde 5,6, Azerbaycanlıların alımında yüzde 4,7 azalış oldu.

- Iraklılar liderliği bırakmadı

Geçen yıl 2018'e göre Irak vatandaşlarına satılan konut sayısında azalma görülmesine karşın bu ülke vatandaşları 2015'ten bu yana olduğu gibi yine listenin başında yer aldı. 2019'da 7 bin 596 konut alan Irak vatandaşlarını, 5 bin 423 konutla İranlılar izledi. 2018'de 4'üncü sırada yer alan Ruslar ise geçen yıl 2 bin 893 konutla üçüncü sıraya yükseldi. Konut alımında azalma gözlenen Suudi Arabistan vatandaşları ise 2 bin 208 ile dördüncü sıraya geriledi.

2018-2019 yıllarında Türkiye'den konut alan ülke vatandaşları ve satış adetleri şöyle:

Ülkeler

2019 (Satış adedi)

2018 (Satış adedi)

Artış oranı

Libya

1.103

454

143,0

Yemen

1.564

851

83,8

Filistin

1.152

655

75,9

İran

5.423

3.652

48,5

Kazakistan

776

542

43,2

Lübnan

650

456

42,5

ABD

658

468

40,6

Mısır

991

725

36,7

Rusya Federasyonu

2.893

2.297

25,9

Ürdün

1.596

1.362

17,2

Ukrayna

719

624

15,2

İngiltere

1.353

1.237

9,4

Afganistan

2.191

2.084

5,1

İsveç

754

723

4,3

Azerbaycan

1.191

1.250

-4,7

Katar

721

764

-5,6

Irak

7.596

8.205

-7,4

Almanya

1.723

1.866

-7,7

Kuveyt

1.903

2.199

-13,5

Suudi Arabistan

2.208

2.718

-18,8

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Anahtar Kelimeler:
Irak, Libya, yabancılara konut satışı,

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