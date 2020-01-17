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  4. Türkiye’den en çok Iraklı vatandaşlar konut aldı

Türkiye’den en çok Iraklı vatandaşlar konut aldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 11:17 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde 2019 yılında konut satışları bir önceki yıla azalış gösterirken, 1 milyon 348 bin 729 adet konutun el değiştirdiği görüldü.

Türkiye’den en çok Iraklı vatandaşlar konut aldı

İSTANBUL, (DHA)- Türkiye genelinde 2019 yılında konut satışları bir önceki yıla azalış gösterirken, 1 milyon 348 bin 729 adet konutun el değiştirdiği görüldü. Ülkelerine göre en çok konut satışı da Iraklılara yapıldı. Iraklıların 2019 yılı içinde satın aldığı konut sayısı 7 bin 596 oldu.

Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl içerisinde konutlarla alakalı basına 91 bin 935 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece konut satışı ile alakalı haber adetleri incelendiğinde ise haber sayısının 12 bin 160 adete düştüğü kaydedildi. Haberler içeriklerine göre analiz edildiğinde, kentsel dönüşüm haberlerinin ön planda olduğu görüldü. Özellikle geçtiğimiz yıl, eylül ayında, İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında haber yayınlarında artış olduğu tespit edildi.

YABANCILARA SATILAN KONUT SAYISI 45 BİN 483 OLDU

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019 yılında konut satışlarının bir önceki yıla göre azalış gösterdiği kaydedildi. 2019'da 1 milyon 348 bin 729 adet konutun el değiştirdiği görülürken, yabancılara satılan konut sayısı 45 bin 483 olarak kayıtlara geçti. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışının Irak vatandaşlarına yapıldığı kaydedilirken, Iraklıların yıl içinde 7 bin 596 konut satın aldığı saptandı. İkinci sırada 5 bin 423 konut ile İran yer alırken, üçüncü sıraya 2 bin 893 konut ile Rusya yerleşti.

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