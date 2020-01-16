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  4. Türkiye’nin alışveriş hacmi 3 yılda 2 kat arttı

Türkiye’nin alışveriş hacmi 3 yılda 2 kat arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 11:33 | Son Güncelleme

Türkiye’nin alışveriş hacmi 3 yılda 2 kat arttı.

Türkiye’nin alışveriş hacmi 3 yılda 2 kat arttı

Türkiye’nin alışveriş hacmi 3 yılda 2 kat arttı. İller özelinde bakıldığında ise İstanbul aylık 36 milyar TL ile ilk sırada yer alırken alışveriş hacminin en az olduğu şehir 43 milyon TL ile Bayburt oldu. İstanbul’daki mağaza sayılarına bakıldığında çiğköfteciler 4 bin 640 ile ilk sırada yer alıyor.
Coğrafi teknolojileri kullanarak veri analizi yapan Maptriks’in 30’dan fazla kaynaktan elde ettiği verileri modelleyerek oluşturduğu panele göre son 3 yılda Türkiye’deki aylık alışveriş hacmi 2 kat arttı. İl bazında bakıldığında tahmin edildiği gibi 2016 ve 2019’da İstanbul en yüksek orana sahip oldu. 3 yıl içinde aylık alışveriş hacmi İstanbul’da 2,5 kat, Ankara ve İzmir’de ise 2 kat arttı. En düşük alışveriş hacmi ise Bayburt’ta oldu.
14 ilde AVM yok
Alışveriş hacmine paralel olarak mağaza ve AVM yatırımları da yıllara göre artış gösterdi. AVM sayılarına bakıldığında İstanbul 113 AVM ile ilk sırada yer alıyor. Ankara’da 39, İzmir’de ise 31 AVM yer alıyor. Aralarında Ardahan, Bartın, Rize, Sinop ve Gümüşhane’nin de olduğu 14 ilde ise AVM bulunmuyor. 2016 yılında AVM bulunmayan il sayısı 20 idi.
Semtlere göre kategori dağılımları
Zincir perakende markalarının da şube sayıları 2016 dan 2019 a oldukça farklılaşmış durumda. Geçen 3 yıl içinde mağaza kategorilerinin en yoğun bulundukları semt dağılımları da değişmiş. Örneğin; aksesuar ve takı kategorisinde 2016 yılında Bakırköy’de 13 zincir mağaza şubesi yer alırken 2019 yılında bu sayı 108’e çıkmış.
Hobi, kitap, oyuncak mağazaları 2016’da Şişli’de 41 mağaza ile yoğunluk gösterirken 2019 yılında bu kategoride Kadıköy ilçesinde113 mağaza listelenmiş.
Moda ve tekstil mağazaları 2016’da da 2019’da da Şişli’de toplanırken sayıda önemli bir artış yaşanmış. 3 yıl önce 123 olan sayı bu sene 420’ye çıkmış.
Yeme içme noktalarında da yoğunluk Şişli’den Kadıköy’e kaymış. 2016’da Şişli’de 324 olan mekan sayısı 2016’da Kadıköy’de 483 olmuş.
İstanbul’da en çok çiğköfteci var
Yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösteren zincir restoranlar verilerine göre Kadıköy bu alanda ilk sırada yer alıyor. 483 yeme içme noktası bulunan semtte börek, fırın, tatlı, pizza ve kebap, lahmacun, pide restoranları çoğunluğu oluşturuyor. Kahve içmeyi, balık ve hamburger yemeyi ve lüks restoranları sevenler Şişli’de buluşurken, Pendik’te çiğ köfteciler, Ümraniye’de ise dönerciler öne çıkıyor.
İstanbul’daki mağaza sayılarına bakıldığında çiğköfteciler 4 bin 640 ile başı çekerken onları bin 302 ile kafe, fırın, pastane kategorisi izliyor. Kafe ve kahveler bin 16 ile üçüncü sırada yer alırken dördüncü sırada dönerciler (955) ve beşinci sırada pizzacılar (713) yer alıyor.

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