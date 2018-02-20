Türkiye'nin Becerikli Kadınları Buluşuyor

Girişimcilikleri, bilim dünyasındaki varlıkları, azim ve kararlılıklarıyla her biri alanında bir başarı hikayesine imza atan Türkiye'nin etkili kadınları, Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği'nin "Being an Efficientand High Impact Woman"temalı panelinde biraraya geliyor. Panelin temasına konu olan "efficient" kelimesini Türkçe'de şöyle anlamlandırabiliriz: Verimli-etkili-yeterli-becerikli-rasyonel-ehliyetli.

Tekstilden tarıma farklı sektörlerde, denizden uzaya varan farklı alanlarda etkili olmayı başarmış isimler, kendi hikayeleriyle tüm kadınlara rehber olmaya hazırlanıyor.

Açılış konuşmalarını İsviçre İstanbul Başkonsolosu NathalieMarti ve Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkan Yardımcısı ve UnionBancairePrivée (UBP) İstanbul Temsilcisi MürielHayırel'in, moderatörlüğünü de gazeteci yazar ve İndeks; Konuşmacı Ajansı ve İçerik Fabrikası Başkanı Yaprak Özer'in yapacağı panel, 6 Mart 2018 tarihinde İstanbul'da PeraPalaceHotel'inde gerçekleşecek.

Kalıpları Kıran Kadınlara Yönelik Farkındalığı Artırmak

Panel ile ilgili olarak bilgi veren Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı MürielHayırel, bugünekadar iş odaklı etkinlikler yapan Derneğin bu yıl ilk kez Kadınlar Günü'ne özel bir panelle gündeme geleceğini söyledi.

Sadece Türkiye'de değil, dünyada da kadının şiddet haberleriyle anıldığı bir dönemde Dernek olarak Kadınlar Günü'ne farklı bir bakış açısı geliştirdiklerini anlatan MürielHayırel, panelin amaç ve hedeflerini şu sözlerle özetledi:

"Kadın istediğinde, azmiyle ve çalışkanlığıyla hayatta farklılık yaratabiliyor. Panelistlerimiz de buna iyi birer örnek teşkil ediyor. Bu tür etkinliklerle kalıplarını kıran kadınlara yönelik farkındalığı artırmayı, motivasyon sağlamayı başarabilirsek, eminiz ki hem toplumsal gelişim hem de kadınların gündemdeki yerini değiştirebilmek adına olumlu bir adım atmış oluruz."

Bu çerçevede istihdamla ilgili bir karşılaştırmaya da yer veren MürielHayırel, "Türkiye'de kadının istihdama katılım oranı yüzde 27. İsviçre'de ise bu oran yüzde 47. Oysa Türkiye'de Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı İsviçre'den çok daha önce verilmiş. Dolayısıyla bir yanımızla İsviçre'den çok daha öndeyiz, ama bir yanımızla geriden geliyoruz" yorumunu yaptı.

Türkiye'deki Kadın BaşKonsoloslar da Davetli

Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkan Yardımcısı MürielHayırel, Kadınlar Günü panelinin Derneğin Yönetim Kurulu'nda da yer alan İsviçre Konsolosu'nun fikriyle geliştiğini belirtti. Hayırel, İstanbul'daki panele Türkiye'de görev yapan 6'sı fahri olmak üzere 18 kadın Başkonsolosun da davetli olduğunu açıkladı.

Panelde Kimler Konuşacak?

Panelde, DemsaGroup Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Demet Sabancı Çetindoğan, Bee'o Şirketi Kurucusu Aslı Elif Tanuğur, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Girişimci Prof. Dr. Gülşen Altuğ, tasarımcı ve uzayda mimari konusunda uzmanAyşe Ören ile ödüllü gazeteci yazar Gülden Aydın konuşmacı olarak yer alacaklar.

Günün tek erkek konuşmacısı ise aşk ve ilişkiler konusundaki kitaplarının yanı sıra sıradışı konuşmalarıyla tanınan Metin Hara. Metin Hara panel öncesi dinleyenlere seslenecek, kadın temasına bakış açısını ortaya koyacak.