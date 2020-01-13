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  4. Türkiye'nin çekici ihracatı 2019'da rekora yaklaştı

Türkiye'nin çekici ihracatı 2019'da rekora yaklaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Bu sektörde geçen yılı 869 milyon 803 bin dolar dış satımla kapatan Türkiye, çekici ihracatında rekor kırılan 2018'e göre yüzde 4,82 azalma olsa da tüm zamanların en iyi ikinci dönemini yaşadı - Çekici ihracatının yüzde 64'ü Almanya, Fransa ve Polonya'ya yapıldı

SİNAN BALCIKOCA - Türkiye, geçen yıl 869 milyon 803 bin dolarlık çekici ihracatı gerçekleştirerek, bu sektörde 2018'den sonra tüm zamanların ikinci en yüksek dış satım rakamına ulaştı.

AA muhabirinin, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) aldığı bilgiye göre, otomotiv sektörü 2019 yılını 30,6 milyar dolarlık dış satımla kapattı.

Otomotiv sektörünün alt gruplarından olan çekicinin dış satımı, geçen sene 2018'e kıyasla yüzde 4,82 azalsa da Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci dönemi olarak kayıtlara geçti.

- En fazla ihracat Almanya, Fransa ve Polonya'ya

Türkiye'de üretilen çekiciler, geçen sene çoğunlukla Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gönderildi. Bu ülkelerin başında ise yüzde 64'lük payla Almanya, Fransa ve Polonya geldi.

Almanya'ya 318 milyon 431 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeye yapılan dış satımda 2018'e göre yüzde 13'lük düşüş görüldü.

Almanya'nın ardından en fazla çekici Fransa'ya satıldı. Bu ülkeye 120 milyon 916 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Sıralamada 3'üncü olan Polonya'ya ise 118 milyon 767 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

- Irak ve Çekya'ya dış satımda artış

Irak'a 2019'da yapılan çekici ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 119,74 artarak 19 milyon 444 bin dolara yükseldi.

Bu ülkeden sonra en fazla dış satım artışının yaşandığı Çekya'ya ihracat 2018'de 15 milyon 875 bin dolar iken, geçen yıl yüzde 53,49 yükselişle 24 milyon 367 bin dolara çıktı.

Çekici ürün grubunda son 10 yılın ihracat rakamları şöyle:

Yıl Satış (milyon dolar) 2010 74,1 2011 148,9 2012 73,6 2013 73,6 2014 43,1 2015 53,6 2016 318 2017 439 2018 914 2019 869

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bursa, çekici ihracatı,

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