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  4. Türkiye’nin dış borç stoku

Türkiye’nin dış borç stoku

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 12:51 | Son Güncelleme

Türkiye’nin, 30 Eylül itibarıyla brüt dış borç stoku 433,9 milyar dolar, net dış borç stoku 247,6 milyar dolar oldu.Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Türkiye’nin, 30 Eylül itibarıyla brüt dış borç stoku 433,9 milyar dolar, net dış borç stoku 247,6 milyar dolar oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, 30 Eylül itibarıyla Türkiye’nin brüt dış borç stoku 433,9 milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 59,1 olarak hesaplandı. Türkiye’nin net dış borç stoku da aynı dönemde 247,6 milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı da yüzde 33,7 olarak hesaplandı. Ayrıca aynı dönemde Hazine garantili dış borç stoku 14,4 milyar dolar oldu.
Kamu net borç stoku ise aynı dönemde 643,1 milyar lira olarak gerçekleşirken, stokun milli gelire oranı yüzde 15,7 oldu. AB tanımlı genel yönetim borç stoku da 1 trilyon 319,6 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 32,1 olarak hesaplandı.

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