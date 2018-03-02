FİNANS

Türkiye'nin en gizemli milyarderi

02 Mart 2018 12:04

Forbes dergisinin her yıl yaptığı En Zengin 100 Türk listesi'ndeki en dikkat çekici isim olan Fatma Tuba Yazıcı, derginin kapağına 3 yıl önce 'Gizemli Milyarderler' başlığıyla taşınmıştı.

Türkiye'nin en gizemli milyarderi
 Bu yıl 100. yılını kutlayan Forbes’un her yıl yaptığı "En Zengin 100 Türk" listesinin sonuçları açıklandı. 40 kişilik listede Murat Ülker 4,7 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer alırken, kamuoyunun pek de tanımadığı sürpriz isimler listeye girdi. Bunlardan en dikkat çekici isim 'Gizemli Milyarder' başlığı ile Forbes'un Nisan 2015'te kapağına taşıdığı Fatma Tuba Yazıcı oldu.
 
36 YAŞINDA HOLDİNGİN BAŞINA GEÇTİ
 
Fatma Tuba Yazıcı- Diler Holding'in patroniçesi, 1 milyar 100 milyon dolarlık serveti ile Türkiye'nin en zengin 100 kişi arasında 35. sırada yer aldı. Eşinin ölümüyle 36 yaşında Diler Holding'in başına geçen, başarılı bir iş kadını olan Fatma Tuba Yazıcı, servetini kısa sürede katladı. En zenginler listesine giren Fatma Tuba Yazıcı, Forbes tarafından medyadan uzak durması sebebiyle 'gizemli milyarder' olarak nitelendiriliyor.

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Okuyucu Yorumları3 yorum
  • 64 Oy
    ALLAH RAHMET EYLESİN BİZİM GİBİ KÜÇÜK ESNAFA İŞİ DÜŞERSE SEVE SEVE YARDIMCI OLURUM
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  • 28 Oy
    demir çelik sanayi iyi bilir bu aileyi çok başarılı yatırımları vardır
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  • 35 Oy
    biz de iş bulup ta calışacaz dıye anamız ağlıyor,kımıde hazıra konuyor.
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