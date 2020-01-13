Türkiye'nin kuru yemiş ihracatı 2019'da 1,4 milyar dolara ulaştı

İSTANBUL (AA) - Kuru meyve ve mamulleri sektörü, geçen yıl 155 ülkeye 1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamaya göre, ihracatını 2018'e kıyasla yüzde 2,5 artıran kuru meyve sektörü, en fazla ihracatı 191 milyon dolar ile Almanya'ya yaptı.

Almanya'nın ardından ise değer bazında en fazla 183 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 109 milyon dolar ile İtalya ve 97 milyon dolar ile Fransa'ya ihracat gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) Başkanı Muhsin Çakıcı, kuru meyve sektörünün, 2019'da en fazla ihracat artışını Irak, Birleşik Krallık ve İtalya'ya yaptığını belirterek, "Irak'a yüzde 23,5, Birleşik Krallık'a yüzde 11 ve İtalya'ya yüzde 7,5 ihracat artışı gerçekleştirildi. Türkiye, 2019'da yurt dışına en fazla çekirdeksiz kuru üzüm ihraç etti. Türkiye, geçen yıl yurt dışına 523 milyon dolar değerinde 244 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm sattı." ifadelerini kullandı.