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  4. Türkiye'nin kuru yemiş ihracatı 2019'da 1,4 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin kuru yemiş ihracatı 2019'da 1,4 milyar dolara ulaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 12:47 | Son Güncelleme

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) Başkanı Muhsin Çakıcı: - "Sektör ve birlik olarak 2019'u başarılı geçirdik. Sektörün ihracatı yüzde 2,5 artarken, KUMİB olarak yüzde 8 ihracat artışı yakaladık. Birlik olarak 2020'de ihracatımızda yüzde 10 artış hedefliyoruz" - "Türkiye, 2019'da yurt dışına en fazla çekirdeksiz kuru üzüm ihraç etti" - "Çin ve Katar, Türk kuru yemişi ile yakından ilgileniyor. Yeni yılda özellikle buradaki Türk kuru yemişinin konumunu güçlendirmek istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Kuru meyve ve mamulleri sektörü, geçen yıl 155 ülkeye 1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamaya göre, ihracatını 2018'e kıyasla yüzde 2,5 artıran kuru meyve sektörü, en fazla ihracatı 191 milyon dolar ile Almanya'ya yaptı.

Almanya'nın ardından ise değer bazında en fazla 183 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 109 milyon dolar ile İtalya ve 97 milyon dolar ile Fransa'ya ihracat gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) Başkanı Muhsin Çakıcı, kuru meyve sektörünün, 2019'da en fazla ihracat artışını Irak, Birleşik Krallık ve İtalya'ya yaptığını belirterek, "Irak'a yüzde 23,5, Birleşik Krallık'a yüzde 11 ve İtalya'ya yüzde 7,5 ihracat artışı gerçekleştirildi. Türkiye, 2019'da yurt dışına en fazla çekirdeksiz kuru üzüm ihraç etti. Türkiye, geçen yıl yurt dışına 523 milyon dolar değerinde 244 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm sattı." ifadelerini kullandı.

- En fazla ihracat artışı Antep fıstığında

Çakıcı, kuru meyve sektörünün, geçen yıl değer bazında en fazla ihracat artışını yüzde 24 ile Antep fıstığı ve yüzde 8,5 ile çam fıstığında gerçekleştirdiğini aktararak, 2020 beklentilerine ilişkin de şunları kaydetti:

"Bu sene rekoltemiz bol olduğu için uluslararası pazarlarda rekabetçi olduk ve farklı bölgelere rahatlıkla ulaştık. Bu durum, ihracat rakamlarımıza da yansıdı. Sektör ve birlik olarak başarılı bir 2019 geçirdik. Sektörün ihracatı yüzde 2,5 artarken, KUMİB olarak yüzde 8 ihracat artışı yakaladık. Birlik olarak 2020'de ihracatımızda yüzde 10 artış hedefliyoruz. Birliğimiz, her yıl etkinlik alanını biraz daha genişletiyor. 2020 yılında özellikle tanıtım faaliyetlerimizi artıracağız."

- "Uzak Doğu ve Avustralya'da büyüyeceğiz"

Muhsin Çakıcı, Avrupa pazarı dışında Uzak Doğu ve Avustralya gibi alternatif pazarlarda büyümeyi hedeflediklerini, 2020 yılında Uzak Doğu ve Avustralya'ya yönelik tanıtım faaliyetlerine hız vereceklerini, Avustralya pazarına yönelik faaliyetlerinin hem Fine Food Fuarı milli katılım organizasyonu hem de Türkiye Tanıtım Grubu koordinatörlüğünde yürütülen Avustralya Pazarı Kuru Meyve ve Mamulleri Tanıtım Projesi ile yeni yılda da artarak devam edeceğini bildirdi.

2019 yılında Çin ve Katar pazarlarını tanımaya yönelik ziyaretlerde bulunduklarını aktaran Çakıcı, "Bu pazarlarımıza olan kuru meyve ihracatımız düzenli ve devamlı artı yönde bir seyir izlemekte. Çin ve Katar, Türk kuru yemişi ile yakından ilgileniyor. Yeni yılda özellikle buradaki Türk kuru yemişinin konumunu güçlendirmek istiyoruz. Türk kuru yemişi, bu bölgelerin beslenme alışkanlıkları ile yakından örtüşüyor. Çalışmalarımız neticesinde bu yılın sonunda burada yüzde 10 oranında artış öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

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İstanbul İhracatçı Birlikleri, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı M,

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