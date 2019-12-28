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  4. "Türkiye'nin Otomobili" beğeni topladı

"Türkiye'nin Otomobili" beğeni topladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.12.2019 19:02 | Son Güncelleme

GSO Başkanı Adnan Ünverdi: - "Çok şükür, bilgi, teknoloji ve alın teri ile ülkemizin yerli otomobiline de kavuştuk. Bugün bu gelişmelerle sadece teknolojide değil zihinsel anlamda da bir dönüşüm yaşıyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) mühendis ve tasarımcıları tarafından hazırlanan ve 2022'de üretimine başlanacak olan Türkiye'nin Otomobili ile sadece teknolojide değil zihinsel anlamda da bir dönüşüm yaşadıklarını bildirdi.

Ünverdi, yazılı açıklamasında, Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programında bu büyük gurura ortak olduklarını belirtti.

Cumhuriyetin ilk yıllarında uçak ve otomobil üretimi için başlatılan çalışmaların hep akamete uğratıldığı ve maalesef sonuçsuz kaldığını aktaran Ünverdi, şunları kaydetti:

"Devrim arabalarından bugüne 58 yıl aradan sonra bu büyük hasret sona erdi. Bugün devletimiz gerek savunma sanayi, gerek otomotiv sektörü olsun yüksek teknolojiye yönelik özel sektörümüzle birlikte çok önemli projeler geliştiriyor. Savunma sanayisinde kısa sürede ciddi mesafeler kat edildi ki, bundan gurur duyuyoruz. Çok şükür, bilgi, teknoloji ve alın teri ile ülkemizin yerli otomobiline de kavuştuk. Bugün bu gelişmelerle birlikte sadece teknolojide değil, zihinsel anlamda da bir dönüşüm yaşıyoruz."

TOGG tarafından geliştirilen Türkiye'nin otomobilinin kritik bir dönemde meydana geldiğini ve yeni nesil bir otomobil olarak uluslararası rekabette yarışa geriden değil bir adım önde başlama imkanı bulabileceğini aktaran Ünverdi, şöyle devam etti:

"Otomotiv sektörü dünyanın en rekabetçi sektörleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Uzun senelerdir benzinli ve dizel motorların hakim olduğu sektörde artık firmalar elektrikle çalışan otomobil teknolojileri üzerine projeler yürütüyor. Yarı benzin, yarı elektrikli modellerin ağırlık kazandığı bir dönemde ülkemiz tamamen elektrikli bir otomobil ile sektördeki iddiasını da ortaya koymuş oldu. Yüksek teknolojili bu yeni nesil otomobil ile Türkiye, inşallah otomotiv sektöründe de kendi otomobili ile bir dünya markası haline gelecek."

Ünverdi, böylesi bir süreçte GSO olarak sanayide dönüşüm programı başlattıklarını ve bu kapsamda savunma sanayi ve medikal sektöründe önemli adımlar attıklarını bildirerek, bölgenin Orta Doğu'ya açılan kapısı konumunda bir kent olarak otomotiv sektöründe de her türlü girişime hazır olduklarını kaydetti.

Tasarımı, donanımı, konfor ve yüksek teknolojisi ile göz dolduran Türkiye'nin Otomobili'nin ülkeye ve millete hayırlı olmasını temenni eden Ünverdi, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, TOGG ve TOBB Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na, TOGG'a, tüm mühendislerimize, emeği ve alın teri olan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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