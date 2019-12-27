"Türkiye'nin Otomobili" görücüye çıktı

KOCAELİ (AA) - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Otomobili'nin 2020'de ülkenin en önemli küresel markalarından biri olacağını belirterek, "Marka lansmanımızı gerçekleştireceğiz. 2021'de fabrikamızı tamamlayıp, açılışını yapacağız. 2022'de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak." dedi. TOGG'un Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtıldığı "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" ve Bilişim Vadisi Resmi Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kabine üyeleri, sivil toplum kuruluşlarıyla sektör temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katılımıyla Gebze'de gerçekleşti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı da olan Rifat Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, Türkiye'yi yarım asırlık hayaline kavuşturacak dev bir adım atıldığını dile getirerek, "2017'de TOBB Genel Kurulu'nda, Sayın Cumhurbaşkanımız bize bir çağrı yapmış ve bu işi bizim üstlenmemizi istemişti. Biz de yola çıktık ve babayiğitlerimizi bir araya getirdik. Rabbimize şükürler olsun, verdiğimiz sözün arkasındayız. Bu vatanın bir evladı olarak gurur duyuyorum. Bu işi başaran Türk özel sektörü adına şeref duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, otomotiv sektörünün kabuk değiştirdiğini ve Türkiye için yeni bir fırsat penceresi açıldığını belirterek, ülkenin 1960'larda bu fırsatı kaçırdığını ve Devrim arabasına sahip çıkamadığını söyledi. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2017 yılının Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz verdiklerini yineleyerek şöyle devam etti: "(Taşın altına elimizi koyarız.) dedik, dalga geçtiler. 2017 Kasım'da ortak girişimimizi kurduk, inanmadılar. 2018 Haziran'da şirketimizi kurduk, güldüler ama pes etmedik, çalışmaya devam ettik. Biliyoruz, daha yolumuz uzun ama bakın, bugün buradayız. Türk özel sektörünün birikimi, enerjisi, vatan sevgisi bu salonda. Niye "Türkiye'nin Otomobili" diyoruz biliyor musunuz? Çünkü bu 82 milyonun otomobili." Hisarcıklıoğlu, kendi patentleri için yabancı mühendisleri çalıştıracaklarını belirterek, 15 yılda en az 22 milyar lira tutarında yatırım yapacaklarını bildirdi. Otomobilin sadece Türkiye'de üretilmeyeceğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Markası, patenti, tasarımı bizim olacak. Lisans almayacağız, lisans satacağız. Montaj yapmayacağız, montaj yaptıracağız. Başkasının patenti için çalışmayacağız." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, TOGG ortakları olarak en az 3,5 milyar lira (500 milyon avro) sermaye taahhüdü vereceklerini, çok büyük bir özveri göstererek, 15 yıllık yatırım döneminde şirketten hiç temettü almayacaklarını söyledi. - "Ezberleri bozacağız" 4 bin 300'ü doğrudan olmak üzere yan sanayisiyle 20 bin ilave istihdam sağlayacaklarını belirterek, "Rakamlar büyük çünkü hedefimiz büyük. Allah'ın izni, milletimizin inancı, Cumhurbaşkanımızın da liderliğinde ve destekleriyle, biz bu işi başaracağız. 2020'de en önemli küresel markalarımızdan biri olacak, marka lansmanımızı gerçekleştireceğiz. 2021'de fabrikamızı tamamlayıp açılışını yapacağız. 2022'de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak. Ezberleri bozmak kolay değil ama bizler ezber bozmak için buradayız ve ezberleri bozacağız." dedi. Türkiye'nin Otomobili ile 4 alanda daha devrim yaptıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, bunlardan ilki ve belki de en önemlisinin iş birliği modeli olduğunu belirtti. Kendilerine hep "Türkler ortaklık kuramaz, yürütemez" denildiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, "Ama farklı fikirden, farklı sektörlerden babayiğitleri aynı masaya topladık. "Küçük olsun, benim olsun." demedik. "Büyük olsun, hepimizin olsun." dedik." ifadesini kullandı.

İkinci devrimin beyin göçünü tersine çevirmek olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, yıllardır Türkiye'deki nitelikli çalışanlar ve mühendislerin yurt dışına gittiğini, TOGG'un, dünyanın en başarılı Türk yöneticilerinden Gürcan Karakaş'ı Türkiye'ye getirerek, projenin başına geçirdiğini, dünyanın dört bir yanından Türk, Alman, Brezilyalı, Amerikalı, Asyalı 100'lerce beyni, Bilişim Vadisi'ne toplamaya başladıklarını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, üçüncü devrim olarak, ilk defa dünyada teknolojide başa oynadıklarını vurgulayarak şunları kaydetti: "Şimdi elektrikli araba yapıyoruz. Hem de bugün Amerika'da, Avrupa'da, Çin'de ne yapılıyorsa aynısını, onlarla aynı zamanda yapıyoruz. Dünyada dizel araçlar yasaklanırken, küresel ölçekte temiz ve çevreci bir ürün geliştiriyoruz. Son değişim de sanayi politikasında gerçekleştirildi. Eskiden devlet teşvik verirdi, yatırımcıyı beklerdi. Artık devlet hedef veriyor. Atılacak adımları, verilecek destekleri kamu-özel sektör birlikte belirliyor. Avrupa Birliği ve Çin, 2020 sonrası tüm sanayi stratejilerini bunun üzerine kurdu. Bu çalışma biçimini, savunma sanayisi dışında ilk defa bu projede uyguladık. "

- "Yeni bir meydan okuma" "Türkiye'nin Otomobili"nin sadece yerli marka araba üretmek anlamına gelmediğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Bir otomobilden daha fazlasıdır, teknolojik dönüşümdür, dijital ekonomiye geçiştir, tek başına 20 bin ilave istihdamdır, 7,5 milyar dolar daha az cari açıktır, gayri safi milli hasılaya 50 milyar dolar katkıdır. Yani Türkiye'nin Otomobili yeni bir meydan okumadır." dedi. Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği desteğe işaret ederek, "Başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak olmak üzere, önceki dönem birlikte çalıştığımız Faruk Özlü Bakanımız, bakan yardımcılarımız ve bürokratlarımız, bu projeye inandı, tam destek verdiler." diye konuştu. Bu işe inandıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları ifade etti: "Taşın altına elimizi, gövdemizi koyduk. Bu daha başlangıç, yolumuz uzun. Türk girişimcisi olarak daha büyük hedeflerin peşindeyiz. İcat çıkaran, teknoloji ihraç eden bir Türkiye. Eski köye yeni adet getiren bir Türkiye. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hedef gösterdiği, muasır medeniyetler seviyesini yakalayan bir Türkiye. Allah Türkiye'nin Otomobili'nin tekerine taş değirmesin."