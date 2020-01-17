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  4. "Türkiye'nin Otomobili" komşu ilde yan sanayi için OSB'ye talepleri artırdı

"Türkiye'nin Otomobili" komşu ilde yan sanayi için OSB'ye talepleri artırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 11:21 | Son Güncelleme

Yalova İMES Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir: - "Kuruluş aşamasındaki Organize Sanayi Bölgemiz, 'Türkiye'nin Otomobili'nin camından kaportasına hemen hemen hepsinin yan sanayi ürünlerinin üretileceği bir sanayi bölgesi olacak" - "Mevcut üye sanayicilerimizden yer taleplerini artıranlar var. Fabrika kurmak isteyen yeni sanayicilerimiz de yer taleplerinde bulundu. 15 günlük süreçte belki birkaç ayda yapamayacağımız kadar tahsis yaptık"

SITKI YILDIZ - "Türkiye'nin Otomobili" fabrikasının Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacağının açıklanmasının ardından komşu il Yalova'da yan sanayi desteğinde bulunmak isteyen girişimcilerin organize sanayi bölgesinden (OSB) yer taleplerinde artış oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'nin Otomobili" fabrikasının yerini duyurmasından sonra bölgede yer arayışına giden sanayiciler, gözlerini komşu ilde kurulacak Yalova İMES Makine İhtisas OSB'ye çevirdi. İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu civarında, Gemlik merkeze 15 dakika uzaklıkta yer alan ve 2021 yılında ilk fabrikaların temellerinin atılacağı OSB'de şimdiden yer almak isteyen yatırımcılar, taleplerini yönetime iletmeye başladı.

Yalova İMES Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Otomobili'ni mega milli bir proje olarak nitelendirdi. OSB'nin makine, otomotiv ve elektrik-elektronik sektörlerine yönelik olduğunu belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"Bire bir yerli otomobilin yan sanayi üssü anlamına geliyoruz. Kuruluş aşamasındaki Organize Sanayi Bölgemiz, Türkiye'nin Otomobili'nin camından kaportasına hemen hemen hepsinin yan sanayi ürünlerinin üretileceği bir sanayi bölgesi olacak. Otomotiv üzerine ihtiyaç duyulan motor hariç tüm malzemelerin üretimi yapılacak. Bu anlamda 15 dakika mesafemize milli otomobilimizin bize komşu gelmesinin heyecanı içindeyiz. Türkiye'nin Otomobili Projesi yerli, yenilikçi ve yeşil üretim sac ayakları üzerine bina edildi. Bununla da bire bir örtüşüyoruz. Bu projenin bir parçası olmak, projeye yan sanayi, lojistik gibi her alanda destek olmak üzere şimdiden bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Fabrikanın yerinin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilmesi bize bereketiyle geldi. Mevcut üye sanayicilerimizden yer taleplerini artıranlar var. Fabrika kurmak isteyen yeni sanayicilerimiz de yer taleplerinde bulundu. 15 günlük süreçte belki birkaç ayda yapamayacağımız kadar tahsis yaptık."

Özdemir, 2023 yılında 10 bine yakın istihdamla Cumhuriyet'in 100'üncü yılına girmeyi hedeflediklerini vurguladı. Estetik bir sanayi şehri olmak istediklerini dile getiren Özdemir, "Bütün sosyal donatıları, kamusal yapıları barındıran, üniversite, kamu ve sanayi iş birliğinin bir ekosistemi olmasına varacak kadar bizi farklılaştıracak projelerimiz var. Dünya Bankasından akredite edilmiş, yeşil sanayi bölgesi akreditasyonunu almış bir OSB olarak dünya sahnesine çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

- Kamulaştırma işlemlerinin yüzde 60'ı tamamlandı

Özdemir, Yalova Valiliğince OSB Yönetim Kuruluna verilen yetki çerçevesinde kamulaştırma işlemlerini yürüttüklerini bildirdi. Kamulaştırmanın yüzde 60'ını tamamlayıp bu bölgede altyapı inşaatına başladıklarını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"4-5 aylık süreçte bütün mülkiyetin edinimi gerçekleşecek. O anlamda sıfırdan bir OSB kuruluş sürecini geride bıraktık, yeni kurulacak sanayi bölgelerinden birkaç adım öndeyiz. Hatta önümüzdeki yılbaşı itibarıyla da artık fabrikalaşma sürecine geçiyoruz. Yani bize bugün katılan bir sanayiciye 'Seneye bugün fabrika inşaatına başla ve sonraki yıl da üretime geç.' diyebiliyoruz."

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Çiftlikköy, Türkiye'nin otomobili, Yalova, Yalova İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi,

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