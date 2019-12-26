FİNANS
  4. Türkiye'nin Otomobili'nden yeni detaylar belli oldu

Türkiye'nin Otomobili'nden yeni detaylar belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2019 15:24 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından yüzde 100 elektrikli olacak Türkiye'nin Otomobili'nin yandan görünümünü gösteren ve elektrikle çalışma sistemini yansıtan 10 saniyelik bir video animasyon yayımlandı - Saat 14.53'te ise "Sizi dinledik, 14.53’te geldik, #TürkiyeninOtomobili dünyaya açılacak, #GönülleriFethedecek" notuyla ilk kez aracın direksiyonunu, ön konsolunu ve iç tasarımın bir kısmını gösteren bir fotoğraf paylaşıldı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın Gebze'de ön gösterimi yapılması planlanan araca ait yeni bir fotoğrafın daha bu akşam 19.23'te paylaşılacağı duyuruldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından "Türkiye’nin Otomobili"nin elektrikle çalışma sistemini yansıtan 10 saniyelik bir video animasyon ve aracın iç kısmını gösteren bir fotoğraf yayımlandı.

Aracın tanıtılmasına 1 gün kala gün Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'nun resmi Twitter sayfası "Türkiye’nin Otomobili" (@TOGG2022) tarafından, yüzde 100 elektrikli olacak otomobilin yandan görünümünü gösteren ve elektrikle çalışma sistemi hakkında ip ucu veren 10 saniyelik bir video animasyon paylaşıldı.

Paylaşımda, "Tam şarj #YeniliğeYolculuk, #DoğuştanElektrikli , #SıfırEmisyonlaSıfırdanBaşladık , #TürkiyeninOtomobili,
#TOGG" etiketlerine yer verildi.

- Türkiye'nin otomobilinde 1453 ve 1923 sürprizi

Bu paylaşımın ardından saat 14.53'te ise aracın direksiyonunu, ön konsolunu ve iç tasarımın bir kısmını gösteren bir fotoğraf paylaşıldı.

Paylaşımda, "Sizi dinledik, 14.53’te geldik, #TürkiyeninOtomobili dünyaya açılacak, #GönülleriFethedecek, Saat 19.23’te yine buluşalım." ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada yoğun ilgi gören paylaşım, dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafın 14.53'te paylaşılmasının İstanbul'un fetih tarihi olan 1453'e atıfta bulunulduğu şeklinde yorum yaparken, bir sonraki fotoğrafın bugün saat 19.23'te paylaşılacağının duyurulması ise Cumhuriyet'in ilanı olan 1923 tarihiyle ilişkilendirildi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından dün de "Türkiye’nin Otomobili"nin panjur ve ön tamponun bir bölümünü gösteren yeni bir fotoğraf yayınlanmış ve otomobilin panjur kısmında yer alan lale motifi de dikkati çekmişti.

Hafta başından bu yana her gün saat 14.30'da yeni detaylarının Twitter'dan duyurulduğu "Türkiye’nin Otomobili"nin merakla beklenen ön gösteriminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın Gebze'de yapılması planlanıyor.

PARTNERBoşandıktan sonra soluğu Phuket’te aldıBoşandıktan sonra soluğu Phuket’te aldı
Stokartı, Türkiye’den sonra Ortadoğu’yu da yakın markaja aldıStokartı, Türkiye’den sonra Ortadoğu’yu da yakın markaja aldı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Türkiye'ye yatırımlarımız 20 milyar dolara ulaşacak"Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Türkiye'ye yatırımlarımız 20 milyar dolara ulaşacak"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TOGG Türkiye'nin otomobili

En Çok Okunan Haberler

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret toplantısı başladı

7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret toplantısı başladı

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Yeni yılda uygulamaya giriyor! 3 bin 790 lira cezası var

Yeni yılda uygulamaya giriyor! 3 bin 790 lira cezası var

Bakan Varank'tan flaş yerli otomobil açıklaması

Bakan Varank'tan flaş yerli otomobil açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ziraat Bankası'ndan 20 yeni tahsilat ve ödeme uygulaması

Ziraat Bankası'ndan 20 yeni tahsilat ve ödeme uygulaması

Stokartı, Türkiye’den sonra Ortadoğu’yu da yakın markaja aldı

Stokartı, Türkiye’den sonra Ortadoğu’yu da yakın markaja aldı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Türkiye'ye yatırımlarımız 20 milyar dolara ulaşacak"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Türkiye'ye yatırımlarımız 20 milyar dolara ulaşacak"

OPPO/Zhou: 5G'de iş ortaklarımız Ericsson, Qualcomm, Swisscom ve Telstra

OPPO/Zhou: 5G'de iş ortaklarımız Ericsson, Qualcomm, Swisscom ve Telstra

DHMİ'den TAV'a 389 milyon avroluk tazminat

DHMİ'den TAV'a 389 milyon avroluk tazminat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.