Türkiye'nin Otomobili'nin ilk hareketli görüntüsü paylaşıldı

Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtılmasına sayılı saatler kala Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'nun resmi Twitter sayfası "Türkiye’nin Otomobili" (@TOGG2022) tarafından, saat 19.23'te bir paylaşım daha yapıldı.

Öte yandan, bugün saat 14.30'da "Türkiye’nin Otomobili"nin elektrikle çalışma sistemini yansıtan 10 saniyelik bir video animasyon ve 14.53'te de aracın iç kısmını gösteren bir fotoğraf yayımlanmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafın 14.53'te paylaşılmasını İstanbul'un fetih tarihi olan 1453'e atıfta bulunulduğu şeklinde yorumlamıştı.

Hafta başından bu yana her gün yeni detayları Twitter'dan duyurulan "Türkiye’nin Otomobili"nin ön gösterim aracı tanıtımının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın Gebze'de yapılması planlanıyor.

