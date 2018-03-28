FİNANS

Türkiye'nin otomobilinin tasarımı da yerli ve milli olacak

28 Mart 2018 16:08

Anadolu Grubu'nun Otomotiv Grubu Başkanı Koçak, Türkiye'nin otomobilinin tasarımının da yerli ve milli olacağını açıkladı. Değerlendirme aşamalarının sonuna doğru geldiklerini bildirdi.

Türkiye'nin otomobilinin tasarımı da yerli ve milli olacak
"Türkiye'nin otomobili"ni üretecek Ortak Girişim Grubu'nda yer alan Anadolu Grubu'nun Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak, Avrupa'nın 5'inci büyük binek otomobil pazarına sahip Türkiye'de, otomotiv pazarının son derece dinamik olduğunu söyledi.
 
Ortak Girişim Grubu tarafından üretilecek, üzerinde çalışmaların devam ettiği yerli otomobile ilişkin bilgiler veren Koçak, şunları kaydetti:
 
"Otomobil yüzde 100 elektrikli bir otomobil olacak. Bir platform üzerinden 3 farklı otomobil yaklaşık 1-1,5 yıllık aralıklarla piyasaya sunuluyor olabilecek. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da açıklanmış olan takvime şu anda sadık kalmaya gayret etmeye devam ediyoruz. 2019 yılı sonuna kadar ilk prototipi gerçekleştirip sunmayı, daha sonra da 2022 yılı içerisinde ilk üretimimizi gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Şu anda takvimde herhangi bir sapma söz konusu değil. Teknoloji olanakları, şirket oluşumu ve yönetici kadrosunun seçimi aşamasındayız. Sayın Bakanımız zaten bu konuyla ilgili açıklamalarını yaptı. Yani proje takvimine uygun olarak hızlı bir şekilde ilerliyor. Biz Türkiye'nin elektrikli otomobildeki bu dönüşümü iyi değerlendireceğini ve bu fırsatı kullanarak kenti markasını yaratıp, dünya standartlarında teknolojiye sahip bir otomobil üreteceğine inanıyoruz."
 
Fiziki gerçekleşmelere yönelik değerlendirmelerde de bulunan Koçak, "Tüketicinin ilk göreceği somut girişim 2019 yılı sonunda ortaya çıkarmayı hedeflediğimiz prototiple oluşacak" ifadesini kullandı.
 
"ŞİRKET ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KURULACAK"
 
Koçak, yer konusunda Türkiye'nin her yerinden önemli teklifler olduğunu, bunların hepsinin değerlendirileceğini belirterek, "Şu anda o aşamaya gelmek için biraz erken bir noktadayız. Bütün lojistik imkanlar, yan sanayinin imkanları, platform paylaşım imkanları, hepsi şu anda değerlendirilme aşamasında. Her geçen gün biraz daha hızlanıyoruz çünkü başlangıçtaki o sancılı konular biraz daha hızlı aşılıyor. Önümüzdeki dönemde, daha sık ve hızlı bir bilgilendirme sürecine gireceğiz" diye konuştu.
 
"Şirket oluşumuna çok yaklaşmış noktadayız. Şirketin, önümüzdeki günler içinde kurulup, yönetim takımının belirlenmesi aşamasına kadar geldik şu anda." diyen Koçak, bir yandan da Ortak Girişim Grubu'na üye şirketlerin oluşturmuş olduğu bir komiteyle teknoloji benzeri bütün süreçleri devam ettirdiklerini anlattı.

"TASARIMDA SONA YAKLAŞTIK"
 
"Türkiye'nin otomobili"nin tasarımına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Koçak, "Yaklaşık 2 aydır bunun üzerinde ciddi anlamda çalışıyoruz ama bu noktadan sonra çalışmalar biraz daha hızlanacak. Seçim, değerlendirme, araştırma süreci çok zaman alıyor. Bu aşamaların sonuna doğru yaklaştık. Dolayısıyla biraz daha hızlanacağımızı düşünüyorum" dedi. AA
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