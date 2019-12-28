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  4. "Türkiye'nin Otomobili"nin üretim tesisine ev sahipliği yapacak Bursa'da heyecan

"Türkiye'nin Otomobili"nin üretim tesisine ev sahipliği yapacak Bursa'da heyecan

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.12.2019 13:58 | Son Güncelleme

NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez: - "Faaliyete geçirilecek üretim tesisi, yan sanayi sektörlerine de canlılık getirecektir" - TÜMSİAD Şube Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu: - "Cumhurbaşkanımıza böyle önemli bir hamle için Bursa'yı seçmesinden dolayı minnettarız" - MÜSİAD Şubesi Başkanı Nihat Alpay: - "Bursa, yan sanayisi ve zengin iş gücü kaynağı ile bu işi hakkıyla yerine getirmek için elinden geleni yapacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün tanıtımı yapılan "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği tesisin Bursa'da kurulacak olması kentte memnuniyetle karşılandı.

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'nın otomotiv sektörünün kalbinin attığı bir kent olduğunu söyledi.

Yerli otomobil üretim tesisinin Bursa'ya yapılacak olmasının heyecan verici olduğunu belirten Gülmez, şunları kaydetti:

"Faaliyete geçirilecek üretim tesisi, yan sanayi sektörlerine de canlılık getirecektir. Yerli otomobil üretiminin vergilendirme ve personel teşviki gibi birtakım konularda desteklenmesine olumlu yaklaşıyorum. Proje, öngörüldüğü biçimiyle hayata geçip tamamlanabilirse Bursa'ya kazanımları büyük ölçekli olacaktır. Yerli otomobil, ekonomik hacim, istihdam ve üretimin sağladığı yan kazanımlar bakımından Bursa'ya ve ülkemize artı değer sağlayacaktır."

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu da yerli otomobilin üretim tesislerinin Bursa'da yapılacak olmasının gurur verici olduğuna değinerek, "Cumhurbaşkanımıza böyle önemli bir hamle için Bursa'yı seçmesinden dolayı minnettarız. Bursa'nın sanayi performansı, otomotivde ana ve yan sanayideki tecrübe ve birikimi, yetişmiş kalifiye insan gücü, bu hamleye en güzel katkıyı yapacaktır." ifadesini kullandı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ise Bursa'nın güçlü sanayisi, otomotiv sektörü ve ilgili kuvvetli altyapısıyla bu projeyi en çok hak eden kent olduğunun altını çizerek, "Bursa, yan sanayisi ve zengin iş gücü kaynağı ile bu işi hakkıyla yerine getirmek için elinden geleni yapacak." dedi.

Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi Başkanı Ersoy Tabaklar da yerli otomobilin üretim merkezi için "otomotivin başkenti" Bursa'da karar kılınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Son derece mutluyuz. Bursa yetişmiş insan gücü, sanayideki bilgi birikimi, 50 yılı aşkın otomotiv sanayi tecrübesi ve altyapısıyla bu beceriye ve potansiyele sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

- Gemlik halkında yerli otomobil üretim tesisi sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yerli otomobil fabrikasının Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacağını açıklaması ilçedeki vatandaşları heyecanlandırdı.

Gemlik'te otomobil tamirciliği yapan Doğan Işıktan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli otomobili çok beğendiğini dile getirerek, "Yerli otomobilin üretim tesisinin Gemlik'te yapılması bizleri memnun etti. Gemlik zeytini ile ön plana çıkan ilçeydi, şimdi de otomobil fabrikası ile anılacak.'' dedi.

Taksici Şükrü Bütün ise taksicilerin yerli otomobili kullanmak istediğini anlatarak, ''Sayın Cumhurbaşkanımız daha önce yaptığı gibi taksicilere yine bir kolaylık sağlarsa güzel olur. Bizler de yerli araç sahibi olmak isteriz. Araç fabrikasının Gemlik'te olması daha memnun etti bizleri. Memleketimize, milletimize hayırlı, uğurlu olsun.'' diye konuştu.

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bursa yerli otomobil

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