Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin 2019 yılının kasım ayında yurt dışı varlıkları 248,2 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 595,2 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2019 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

Buna göre, kasım sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2018 sonuna kıyasla yüzde 8,3 artışla 248,2 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 0,5 azalışla 595,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, kasımda eksi 347 milyar dolar oldu. Net UYP, 2018 yıl sonunda 369,3 milyar dolar açık vermişti.

Aynı dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 sonuna göre yüzde 12,7 artışla 104,8 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,8 yükselişle 93,1 milyar dolar oldu. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para (YP) ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 1,8 artışla 45,5 milyar dolara ulaştı.