Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtılması

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Genel Merkez Yönetim Kurulunca, ön gösterimi yapılan Türkiye'nin yerli otomobiline ilişkin, "Yüzde yüz elektrikli olması ve sıfır emisyon hedefine de katkı sağlayacak güncel bir teknolojiyle çalışacak olması sendikamız açısından takdire şayandır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Tes-İş Genel Merkez Yönetim Kurulunca yapılan yazılı açıklamada, enerji iş kolunda örgütlü sendika olarak teknolojinin, çevre ve iklim değişikliği politikalarının yakından takip edildiği belirtildi.

Dijitalleşme, yapay zeka, robotlaşma, endüstri 4.0 tartışmalarının ve teknolojik gelişmelerin istihdama, çalışma hayatına ve sendikalara olası etkilerinin dikkatle izlendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkelerin hedefledikleri belirli sürelerin sonunda karbon temelli fosil yakıtların kullanımını sona erdireceklerini biliyoruz. Katıldığımız uluslararası toplantılarda ve iş yeri ziyaretlerinde ekonomilerin gelecekte çevreyle barışık teknolojiler üzerine inşa edileceğini çok net bir şekilde görüyoruz.