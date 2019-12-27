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  4. Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtılması

Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtılması

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 19:27 | Son Güncelleme

Tes-İş Genel Merkez Yönetim Kurulu: - "Tanıtımı yapılan yerli otomobilin yüzde yüz elektrikli olması ve sıfır emisyon hedefine de katkı sağlayacak güncel bir teknolojiyle çalışacak olması sendikamız açısından takdire şayandır"

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Genel Merkez Yönetim Kurulunca, ön gösterimi yapılan Türkiye'nin yerli otomobiline ilişkin, "Yüzde yüz elektrikli olması ve sıfır emisyon hedefine de katkı sağlayacak güncel bir teknolojiyle çalışacak olması sendikamız açısından takdire şayandır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Tes-İş Genel Merkez Yönetim Kurulunca yapılan yazılı açıklamada, enerji iş kolunda örgütlü sendika olarak teknolojinin, çevre ve iklim değişikliği politikalarının yakından takip edildiği belirtildi.

Dijitalleşme, yapay zeka, robotlaşma, endüstri 4.0 tartışmalarının ve teknolojik gelişmelerin istihdama, çalışma hayatına ve sendikalara olası etkilerinin dikkatle izlendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkelerin hedefledikleri belirli sürelerin sonunda karbon temelli fosil yakıtların kullanımını sona erdireceklerini biliyoruz. Katıldığımız uluslararası toplantılarda ve iş yeri ziyaretlerinde ekonomilerin gelecekte çevreyle barışık teknolojiler üzerine inşa edileceğini çok net bir şekilde görüyoruz.

Dolayısıyla, yerli otomobilin yüzde yüz elektrikli ve sıfır emisyon hedefine de katkı sağlayacak güncel bir teknolojiyle çalışacak olması sendikamız açısından takdire şayandır. Ayrıca istihdama, ülkemizde teknolojinin ve sanayinin gelişimine yapacağı katkıları da bir işçi sendikası olarak son derece değerli buluyoruz."

Milli ve yerli bir otomobil üretilmesinden dolayı duyulan gururun yanında çevreci bir otomobile sahip olmanın da mutluluğunun yaşandığı belirtilen açıklamada, "Sendikamızın ihtiyacı dahilinde sahip olduğumuz araçları yerli otomobille değiştirmeyi sabırsızlıkla bekliyor, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu konuda inisiyatif alarak Türkiye’yi, özlem duyduğu yerli otomobil ile buluşturan tüm kesimlere teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Tes-İş TES-İŞ Türkiye'nin Otomobilini değerlendirdi Türkiye Enerji

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