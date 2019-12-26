Türkiye’nin yıllık sanayi ürün istatistikleri açıklandı

Türkiye’de 2018 yılında 1 milyon 411 bin adet otomobil üretildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı yıllık sanayi ürün (PRODCOM) istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye’de 2018 yılında 1 milyon 411 bin adet otomobil, 196 milyon 159 bin 813 ton hazır beton, 659 bin 688 ton margarin ve benzeri yenilebilir katı yağ, 8 milyon 472 bin 177 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi.

Üretimden yapılan satışlar 1 trilyon 776 milyar 701 milyon TL oldu

Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2018 yılında 1 trilyon 776 milyar 701 milyon TL oldu. Bu değer 2017 yılında 1 trilyon 342 milyar 944 milyon TL iken 2016 yılında 1 trilyon 45 milyar 754 milyon TL olarak gerçekleşti.

Üretimden yapılan satışların yüzde 13,6’sını ana metal sanayi ürünleri oluşturdu

Girişimlerin 2018 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının yüzde 13,6’sını ana metal sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 12,9 ile gıda sanayi ürünleri ve yüzde 10 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı takip etti.