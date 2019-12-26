FİNANS
  4. Türkiye’nin yıllık sanayi ürün istatistikleri açıklandı

Türkiye’nin yıllık sanayi ürün istatistikleri açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2019 10:11 | Son Güncelleme

Türkiye’de 2018 yılında 1 milyon 411 bin adet otomobil üretildi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı yıllık sanayi ürün (PRODCOM) istatistiklerini açıkladı.

Türkiye’de 2018 yılında 1 milyon 411 bin adet otomobil üretildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı yıllık sanayi ürün (PRODCOM) istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye’de 2018 yılında 1 milyon 411 bin adet otomobil, 196 milyon 159 bin 813 ton hazır beton, 659 bin 688 ton margarin ve benzeri yenilebilir katı yağ, 8 milyon 472 bin 177 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi.

Üretimden yapılan satışlar 1 trilyon 776 milyar 701 milyon TL oldu
Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış 2018 yılında 1 trilyon 776 milyar 701 milyon TL oldu. Bu değer 2017 yılında 1 trilyon 342 milyar 944 milyon TL iken 2016 yılında 1 trilyon 45 milyar 754 milyon TL olarak gerçekleşti.

Üretimden yapılan satışların yüzde 13,6’sını ana metal sanayi ürünleri oluşturdu
Girişimlerin 2018 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının yüzde 13,6’sını ana metal sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 12,9 ile gıda sanayi ürünleri ve yüzde 10 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı takip etti.

Üretimden yapılan satışların yüzde 3’ünü yüksek teknoloji ürünleri oluşturdu
İmalat sanayinde 2018 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3’ünü oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 70,9 olurken orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 26,1’de kaldı.

Ana sanayi gruplarında, ara malları yüzde 47,4 ile ilk sırada yer aldı
İmalat sanayinde 2018 yılında üretilen ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında; toplam satış değerinin yüzde 47,4’ünü ara malların, yüzde 22,7’sini dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu görüldü. Enerji’nin payı ise yüzde 5,7’de kaldı.

Mustafa Sandal arkasından el hareketi yapmıştı! İlk defa konuştu Mustafa Sandal arkasından el hareketi yapmıştı! İlk defa konuştu
Mobilya sektörü için en büyük sınav online satışMobilya sektörü için en büyük sınav online satış
Türk iş insanı dünyanın en önemli 50 profesyoneli arasındaTürk iş insanı dünyanın en önemli 50 profesyoneli arasında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Asgari ücrette kritik gün!

Asgari ücrette kritik gün!

Artık e-devletten yapılabilecek

Artık e-devletten yapılabilecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Asgari ücrette ilk rakam belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almus'tan 'somon' ihracatı

Almus'tan 'somon' ihracatı

Bakan Varank'tan önemli yerli otomobil açıklaması

Bakan Varank'tan flaş yerli otomobil açıklaması

Hakan Özelmacıklı: "Enerji kimlik belgesinde süre uzatılmalı"

Hakan Özelmacıklı: "Enerji kimlik belgesinde süre uzatılmalı"

TÜİK-Üretimden satışlar 2018’de yüzde 32.3 artışla 1 trilyon 776.7 milyar lira

TÜİK-Üretimden satışlar 2018’de yüzde 32.3 artışla 1 trilyon 776.7 milyar lira

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

MB - Reel kesim güven endeksi Aralık’ta 1.6 puan yükseldi

MB - Reel kesim güven endeksi Aralık’ta 1.6 puan yükseldi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.