FİNANS
  4. Türkiye'ye gelen ERASMUS öğrencilerinin taşınmasına ilişkin protokol imzalandı

Türkiye'ye gelen ERASMUS öğrencilerinin taşınmasına ilişkin protokol imzalandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 17:14 | Son Güncelleme

Protokolle, öğrencilerin "Tam O An Uluslararası Fotoğraf Yarışması" kapsamında Doğu, Turistik Doğu, Güney-Kurtalan ve Van Gölü ekspresleriyle seyahat edebilmeleri amaçlanıyor

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğü arasında ERASMUS projesi kapsamında Türkiye'ye gelen yabancı öğrencilerin taşınmasına ilişkin protokol imzalandı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, Genel Müdürlük binasındaki imza törenindeki konuşmasında, iş birliğinin ERASMUS programı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının Türkiye burslusu olarak Ankara Üniversitesinde öğrenim gören öğrencileri kapsadığını söyledi.

Yazıcı, projenin öğrencilerin Türkiye'ye uyum sağlamalarına yardımcı olmasının yanı sıra ülkenin doğal ve kültürel güzelliklerinin tanıtımına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş de TCDD'nin Cumhuriyetle özdeş bir kurum olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin önem verdiği uluslararasılaşma ve eğitim turizmine katkı amacıyla, uluslararası öğrencilere dönük adım atılması önemli. TCDD, bu öğrencilerin ülkemizin kültürünü ve geleneğini tanımasına vesile oluyor. Öğrencilerimiz başvurduğu zaman bu protokolle onlara öncelik sağlanacak." dedi.

Protokolle, Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencilerin "Tam O An Uluslararası Fotoğraf Yarışması" kapsamında Doğu, Turistik Doğu, Güney-Kurtalan ve Van Gölü ekspresleriyle seyahat edebilmeleri amaçlanıyor.

Öğrencilerin, fotoğraf sanatının gücüyle, Türkiye'nin tarihi, kültürel ve sosyal yönünün ortaya konulmasına yardımcı olmaları da hedefleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Abdulkerim Çevik'i terörist olduğu için öldürdüm''Abdulkerim Çevik'i terörist olduğu için öldürdüm'
Türkiye genelinde tapu dairelerinde 2 milyon 338 bin 269 satış yapıldıTürkiye genelinde tapu dairelerinde 2 milyon 338 bin 269 satış yapıldı
Tekstil ürünlerinde 18 yılın en yüksek patent ve faydalı model başvuruları yapıldıTekstil ürünlerinde 18 yılın en yüksek patent ve faydalı model başvuruları yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Üniversitesi, Erkan İbiş, iş birliği, Kamuran Yazıcı, protokol, TCDD Taşımacılık,

En Çok Okunan Haberler

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Erotik dükkanda yarı çıplak poz verdi

Erotik dükkanda yarı çıplak poz verdi

Ticaret Bakanı duyurdu! İhracatçılara faiz indirimi

Ticaret Bakanı duyurdu! İhracatçılara faiz indirimi

13 milyon emekli bu haberi bekliyor

13 milyon emekli bu haberi bekliyor

Kışın vazgeçilmezi! Kalorifer gibi ısıtıyor

Kışın vazgeçilmezi! Kalorifer gibi ısıtıyor

Kredi kartı sahipleri dikkat!

Kredi kartı sahipleri dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 ülkeden taze meyvelerdeki bozulmaları önleyecek proje

5 ülkeden taze meyvelerdeki bozulmaları önleyecek proje

Tekstil ürünlerinde 18 yılın en yüksek patent ve faydalı model başvuruları yapıldı

Tekstil ürünlerinde 18 yılın en yüksek patent ve faydalı model başvuruları yapıldı

Mosfed / Güleç: Mobilya sektörü ihracatı 20 yılda 22 kat arttı

Mosfed / Güleç: Mobilya sektörü ihracatı 20 yılda 22 kat arttı

Yeni nesil teknolojik mobilyalar hayatımıza giriyor

Yeni nesil teknolojik mobilyalar hayatımıza giriyor

Adviye Bergemann Davos kadın liderler oturumuna katıldı

Adviye Bergemann Davos kadın liderler oturumuna katıldı

Kemer'de 'hayalet otel' icradan 96 milyon liraya satılık

Kemer'de 'hayalet otel' icradan 96 milyon liraya satılık

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.