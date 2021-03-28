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Türkler yemiyor ama... Deniz patlıcanı yılda 30 milyon dolar kazandırıyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.03.2021 12:02 | Son Güncelleme

Çinli ve Korelilerin mutfaklarından eksik etmediği deniz patlıcanının ciddi bir gelir kapısı olduğuna dikkat çeken İzmir Balıkçı İş adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, Türkiye'den ihraç edilen deniz patlıcanı ile ekonomiye 30 milyon dolar katkı sağlandığını söyledi. Çakan, 'Çinliler için manevi değeri var. Çorbalarında, salatalarında kullanıyorlar. Bağışıklık sistemini güçlendirdiğini düşünüyorlar. Hatta kırışıklıklara iyi geldiği gerekçesiyle kremini bile yapıyorlar' dedi.

Türkler yemiyor ama... Deniz patlıcanı yılda 30 milyon dolar kazandırıyor!

Ege ve Akdeniz’in dip sularından çıkartılan deniz patlıcanını, Çin başta olmak üzere Uzakdoğu ülkelerine ihraç ettiklerini söyleyen Mehmet Şahin Çakan, Çin ve Kore mutfağının sevilen ürünlerinden deniz patlıcanı ihracının ülke ekonomisine 30 milyon dolar civarında gelir getirdiğini belirtti. Çinlilerin deniz patlıcanını besin maddesi dışında çeşitli anlarda kullandıklarını söyleyen Çakan, "Çinliler için manevi değeri olan bir ürün. Çorba ve salatalarında kullanıyorlar. Bağışıklık sistemini güçlendirip, yaşlılığı geciktirdiğini düşünüyorlar. Kırışıklıklara iyi geldiği için krem yapıyorlar" dedi.

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DENİZ PATLICANI KURUTULUP İHRAÇ EDİLİYOR

Türkiye'nin temiz sularında yetişen deniz patlıcanının sağlıklı ve kaliteli bulunduğunu kaydeden Çakan, şu bilgileri verdi:

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"Türkiye'nin av kotası, yıllık 2 bin ton. Bakanlık kotayı, yasa dışı avcılığın önüne geçmek için tesislere dağıttı. Bakanlık dalgıç avcılığına izin verdi. Bölgesel avcılığa geçildi. Her yıl bir bölge nadasa bırakıldı. Bu yıl Didim açıldı. Geçen yıl da Çeşme ve Karaburun açıktı. Deniz patlıcanı için her yıl bir bölge nadasa bırakılıyor. Deniz patlıcanı avcılığı kasım ve nisan aylarında yapılır. Yumurtlama döneminde ise avlanma yasağı getirilir."

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DHA

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