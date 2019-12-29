TÜRKPATENT 2020'de dijital dönüşüme odaklanacak

Markaların ve patentlerin piyasa değerinin tespiti için geçen sene Sınai Mülkiyet Değerleme Şirketini kurduklarını hatırlatan Asan, "Şirket fiilen çalışmalarına başladı. Yaklaşık 50'ye yakın uzman, patent araştırması yapıyor. Gelecek yıl patent değerleme faaliyetlerine başlayacağız." diye konuştu.

Asan, TÜRKPATENT'in 2016'da uluslararası patent otoritesi haline geldiğini anımsatarak, "Burada rapor hazırlamak prestijli bir iş. Şu anda 1000'e yakın uluslararası rapor hazırladık. Dünyada en hızlı yükselen kurumuz." dedi.

"2002'de toplam patent başvurusu 414'tü. Türkiye'de patent alanında büyük bir farkındalık oluştu. Patent, marka ve tasarım alanında farkındalığı tabana yaymak için ilköğretim ve liselerde Milli Eğitim Bakanlığı ile bir proje başlattık. 81 ilimizden bilim sanat merkezlerine eğitim verdik. Mesleki ve teknik liselere 100 patent hedefi konuldu. Milli Eğitim Bakanlığı ile başlattığımız bu proje çok önemli. 2020, üniversitelerde yaratılan farkındalığın ilköğretim ve lise seviyesine yaygınlaşması için atılım yılı olacak. Ön göstergeler 2020'nin TÜRKPATENT için olumlu olacağını ortaya koyuyor."

2019'un TÜRKPATENT açısından başarılı bir yıl olduğunu vurgulayan Asan, "Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 3'üncü yılı bitmek üzere. Bununla ilgili bir etki analizi çalışmasını başlattık. Bu kanundan KOBİ'lerin, uluslararası yatırımcıların memnuniyeti üzerine araştırma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Asan, coğrafi işaret alanında birçok kurumla iş birliği yaptıklarını, Türkiye genelinde 464 coğrafi işaretli ürünün tescili bulunduğu bilgisini verdi.

Kurumda işlemleri devam eden 457 coğrafi işaretli ürün olduğunu belirten Asan, "3 adet Avrupa Birliği (AB) Komisyonunda tescillenmiş coğrafi işaretimiz var. 15 coğrafi işaretimizin işlemleri devam ediyor. Bunlara ek olarak 20 coğrafi işaretimizi AB Komisyonunda tescilletmek için çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda taslak hazırlandı. 2020'de bunların tescilletilmesi işlemi nihayete ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Asan, Türkiye'nin coğrafi işaret alanında zengin bir ülke olduğunu, ülkenin tarihi, kültürel, iklimsel olmak üzere birçok avantajının bulunduğunu söyledi.

- "2020 sınai mülkiyet açısından iyi bir yıl olacak"

Coğrafi işaretlerin katma değeri yüksek tarım ürünleri olduğunu vurgulayan Asan, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkeler coğrafi işaretli ürünlerle kalkınabilir. Bunun için denetim sistemini doğru kurmak gerekiyor. Farkındalık oluşturup, tanıtımını iyi yapmak önemli. Ulusal ve uluslararası fuarlarda etkin tanıtım yapılmalı. Küçük planlamalarla Türkiye'nin coğrafi işaretlerden 20-25 milyar avroluk bir hedefi yakalayabileceğine inanıyorum. Türkiye'nin hem kendi ihtiyacını gidermesi hem kırsal kalkınmaya destek olması açısından yapılacak planlamalar önem taşıyor. Coğrafi işaretlerde potansiyelimiz fazla. Yurt dışında başarılı işletmeler var. Bu işletmelere yönelik bir tedarik sistemi kurularak Türkiye'den yurt dışına ürünler gönderilebilir. Böylelikle hem üretici 'Ürünümü nasıl satacağım?' tedirginliği yaşamaz hem de ihracatımıza katkı sağlanır."