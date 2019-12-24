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TÜRKPATENT Başkanı Asan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.12.2019 16:07 | Son Güncelleme

Habip Asan, "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", "Beyaz yürüyüş" ve "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflara oy verdi

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Asan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Asan, "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafını seçti.

Suriye'de savaştan en çok halkın etkilendiğini ama bunun propagandasının farklı yapıldığını dile getiren Asan, fotoğrafta sivil halka Mehmetçik'in ne kadar dostane yaklaştığının görüldüğünü söyledi. Asan, çocuğun yüzündeki sevinç ifadesinin fotoğraftan etkilenmesine sebep olduğunu belirterek, karenin hem Türkiye'ye hem de uluslararası medyaya mesaj verdiğini ifade etti.

"Yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" fotoğrafına oy veren Asan, şöyle konuştu:

"Bu kareyi görünce ilkokul ve ortaokul günlerim aklıma geldi. Ben de Trabzon'un Of ilçesinin bir köyünde eğitim almak için kışın 15 kilometre yürüyordum. Bu kare bana o günleri anlattı. Karede iki kız öğrenci var. Kız çocuklarının eğitimini de önemsiyorum. Burada bütün zorluğa rağmen okumak için yolculuk yapan iki kız öğrenci beni etkiledi." dedi.

Asan, "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.

A Milli Futbol Takımı'nın bu yıl çok başarılı olduğunu belirten Asan, "Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığımızda uluslararası camiadan bize yönelik kötü propaganda vardı. Bu kare, Milli Takımımızın bütün baskılara rağmen ülkedeki birlik ve bütünlüğe verdiği desteği ifade ediyor." diye konuştu.

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AA Yılın Fotoğrafları Habip Asan oylama TÜRKPATENT

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