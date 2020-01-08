Türkşeker Genel Müdürü Alkan'ın "geçici işçilere kadro" açıklaması:

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) Genel Müdürü Mücahit Alkan, "Geçici işçilerimizin 5620 sayılı yasadaki gibi maksimum çalışma süresi neyse, onu uygulamaya devam edeceğiz. İşçileri, 9 ay 29 gün üzerinden çalıştırıyoruz. Bu geçici işçilerimizle alakalı kadroyla ilgili bir çalışmamız var." dedi.

Belediye Başkanı Savcı Sayan ile Ağrı Şeker Fabrikası'nı ziyaret eden Alkan, fabrika yöneticileriyle bir araya gelerek toplantı yaptı.

Alkan, burada yaptığı konuşmada, Ağrı Şeker Fabrikası'nın günde 3 bin 500 ton pancar işleme ve yılda 50 bin ton şeker üretme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Fabrikanın kentin ekonomik gelişmesine katkı sağladığını ve göçün önüne geçtiğini ifade eden Alkan, "2019-2020 kampanyasında Ağrı Şeker Fabrikası'nda 100 bin 500 ton pancar işlenerek 14 bin 150 ton şeker üretilmiştir. Kampanya dönemi 40 gün sürmüştür. Bu süre Ağrı Şeker Fabrikası için yeterli olmadığı gibi fabrikanın üretimde sürdürülebilir olmasını da zorlaştırmaktadır." dedi.

- "Geçici işçilere kadro için çalışıyoruz"